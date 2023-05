Fabián Gianola suma una nueva denuncia penal por abuso sexual en su contra

Gagino ya había acusado públicamente al actor cuando fue invitada al programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco. En dicha ocasión, la actriz relató los sucesivos episodios donde había sido abusada por Gianola cuando eran compañeros de elenco en la obra teatral Los intereses creados, en 1993.

La actriz expresó que sufrió hostigamiento por parte del actor en numerosas ocasiones y que habría tenido dificultades durante los ensayos debido a que “su sola presencia me paralizaba”. Gagino continuó explicando: “Estos señores captan la vulnerabilidad que tienen las mujeres en ese momento. Si a mí se me acerca hoy y me hace la décima parte, le bajo los dientes. Pero en ese momento no me podía defender, porque yo estaba atravesando violencia familiar con mi exesposo, que era el director de la obra”.

El actor, que recientemente denunció un fraude mediático en su contra, ya fue formalmente denunciado por delitos de abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal por las actrices Fernanda Meneses, Viviana Aguirre y Griselda Sánchez, además Julia Miño, exempleada doméstica en la casa de Gianola, y una masajista que al momento no ha revelado su identidad.

La lista de acusaciones de mujeres que afirmaron haber padecido situaciones desagradables con el actor incluye a Natacha Jaitt, Fabiola Yáñez, Andrea Ghidone, Mercedes Funes, Miriam Lanzoni, Dallys Ferreira y Sabrina Artaza.