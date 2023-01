El informe de la policía sobre el accidente de Jeremy Renner

“El Equipo de Investigación de Accidentes Mayores de la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe está investigando las circunstancias del incidente”, dijo la sargento Kristin Vietti.

El portavoz de Renner dijo que su familia está con él y que está “recibiendo una atención excelente”.

Más allá de su trabajo con Marvel, Renner ha protagonizado numerosos éxitos comerciales y de crítica, incluidas dos películas de la serie "Misión: Imposible", "Arrival", "American Hustle" y "28 Weeks Later". También ha sido nominado a dos premios Oscar, incluyendo una nominación de reparto por "The Town" y una nominación a Mejor Actor por "The Hurt Locker". Actualmente protagoniza la serie de Taylor Sheridan "Mayor of Kingstown".