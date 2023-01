Jeremy Renner dio una noticia alentadora tras el grave accidente que sufrió

Renner había estado hospitalizado desde el 1 de enero después de sufrir un accidente relacionado con el clima mientras quitaba la nieve en su casa de Lake Tahoe. Se sometió a dos cirugías después de sufrir un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas en el accidente.

El actor de 52 años tuvo que pasar su cumpleaños hospitalizado, y se dice que más allá de ya estar en su casa recuperarse totalmente de sus heridas le demandará mucho tiempo. Resta saber cómo seguirá su carrera en lo inmediato siendo que la prioridad es su salud.

Renner, dos veces nominado al Oscar, es la estrella de la serie The Mayor of Kingstown de Paramount+ y de la serie Hawkeye de Marvel en Disney+, así como de las películas Avengers y Captain America: Civil War. Sus otros créditos importantes incluyen The Hurt Locker y Wind River.