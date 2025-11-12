Adele debutará como actriz en la nueva película de Tom Ford junto a Aaron Taylor-Johnson y Colin Firth







El elenco del filme también incluye a Mark Strong, Thandiwe Newton, Nicholas Hoult y Owen Cooper, protagonista de la serie "Adolescencia".

Se espera que la película llegue a los cines a finales de 2026.

Adele hará su debut como actriz en una nueva película de Tom Ford. Este proyecto supondrá la tercera película de Ford, tras la adaptación de 2009 de la novela de Christopher Isherwood, Un hombre soltero, y el thriller policíaco de 2016, Animales nocturnos, protagonizado por Amy Adams y Jake Gyllenhaal.

Según informa el portal Deadline, la próxima película será una adaptación de la novela de Anne Rice de 1982, "Cry to Heaven". Narra la historia de una pareja improbable: un maestro castrado y un noble veneciano, que colaboran con la esperanza de dejar su huella en el mundo de la ópera.

El debut como actriz de Adele Según el medio, Adele hará su debut como actriz en la película, donde compartirá pantalla con grandes estrellas como Colin Firth, Mark Strong, Thandiwe Newton, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson y Owen Cooper, de 15 años. Este último saltó a la fama a principios de año con la serie dramática de Netflix, Adolescencia, y se convirtió en el ganador más joven de un premio Emmy masculino.

Adele se encuentra actualmente en un receso musical tras finalizar una exitosa residencia en Las Vegas y ofrecer varios conciertos con entradas agotadas en Múnich el año pasado. Anteriormente, había insinuado un posible cambio a la actuación, sugiriendo que participaría en la película de 2018, La muerte y la vida de John F. Donovan.

Según se informa, la preproducción de Cry To Heaven, de Tom Ford, se está llevando a cabo en Londres y Roma, y el rodaje comenzará el próximo año. Se espera que la película llegue a los cines a finales de 2026.

