Matthew Perry de Friends sobre sus adicciones: "No sabía cómo parar"

Perry abre sus memorias con la revelación de que casi muere hace unos años a los 49 años. Reconociendo públicamente en ese momento que sufría de una perforación gastrointestinal, el actor había pasado semanas luchando por su vida después de que su colon estallara por el uso excesivo de opioides. Pasó dos semanas en coma y cinco meses en el hospital y tuvo que usar una bolsa de colostomía durante nueve meses.

Cuando ingresó por primera vez en el hospital, "los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2 por ciento de posibilidades de vivir", recuerda. "Me pusieron una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la respiración de tu corazón y tus pulmones. Y eso se llama Ave María. Nadie sobrevive a eso".

Cuando Perry participó por primera vez en Friends a los 24 años, su adicción al alcohol apenas comenzaba a surgir. "Podría manejarlo, más o menos. Pero cuando tenía 34 años, estaba realmente metido en muchos problemas", admite. "Pero hubo años en los que estuve sobrio durante ese tiempo. La temporada 9 fue el año en el que estuve sobrio todo el tiempo. ¿Y adivinen en qué temporada me nominaron a mejor actor? Pensé: 'Eso debería decirme algo'. "

En un momento aterrador durante su momento de gloria con Friends, Perry estaba tomando 55 Vicodin al día y había bajado su peso a menos de 60kg. "No sabía cómo parar", dijo. "Si la policía viniera a mi casa y me dijera: 'Si bebes esta noche, te vamos a llevar a la cárcel', comenzaría a empacar. No podría parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Entonces se pone peor y peor a medida que envejeces".

Aunque Perry trató de ocultar su condición, los cambios dramáticos en su apariencia cada año reflejaban su estado de sobriedad. Sus compañeros de reparto "fueron comprensivos y pacientes", añade. "Es como los pingüinos. Los pingüinos, en la naturaleza, cuando uno está enfermo o cuando uno está muy herido, los otros pingüinos lo rodean y lo sostienen. Caminan alrededor de él hasta que el pingüino puede caminar solo. el elenco hizo por mí".

Si bien prefiere no revelar cuánto tiempo ha estado sobrio actualmente, todavía cuenta cada día. "Es importante, pero si pierdes la sobriedad, no significa que pierdas todo ese tiempo y educación", dice. "Tu fecha de sobriedad cambia, pero eso es todo lo que cambia. Sabes todo lo que sabías antes, siempre que pudieras luchar para recuperarte sin morir, aprendes mucho".

También tiene sus cicatrices: hasta ahora ha tenido 14 cirugías en el estómago. "Son muchos recordatorios para mantenerse sobrio", dice. "Todo lo que tengo que hacer es mirar hacia abajo".