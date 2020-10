Adiós a una princesa modelo

Pronto lo cambió por su amiguito de infancia Gower Champion. Ambos eran bailarines, y así se lucieron en teatros, nighclubs, cine y televisión, donde en 1957 llegaron a tener su propia sitcom. “Ligeros como burbujas, tremendamente imaginativos e infinitamente minuciosos”, los definió un crítico de “The New York Herald Tribune”. Tras dos hijos y un nuevo divorcio, Marge ganó un Emmy por la coreografía de “Queen of the stardust ballroom”, se casó con el director Boris Sagal, quedó viuda, tuvo tres nietos y se despidió de Broadway a los 82 años con el espectáculo “Follies”, de Stephen Sondheim, haciendo ocho actuaciones por semana durante seis meses.

Su partenaire, Donald Saddler, tenía 83. “Hubieran bailado hasta los 100”, comentó su hijo menor, pero las empresas de seguros no lo permitían.