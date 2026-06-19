El Tribunal de Apelación de Versalles rechazó el recurso presentado por la defensa del lateral marroquí del PSG, que negó los hechos y aseguró: “por fin podré hablar”.

Escándalo en el Mundial 2026: el capitán de Marruecos será juzgado por violación

La Justicia francesa confirmó que Achraf Hakimi será juzgado por una acusación de violación, luego de que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles rechazara el recurso presentado por la defensa del lateral marroquí del Paris Saint-Germain y ratificara que el caso avance ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine.

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La causa se originó en 2023, cuando una joven denunció al futbolista por un presunto ataque sexual ocurrido en el domicilio del jugador, después de que ambos hubieran tomado contacto a través de Instagram.

Según la denuncia, Hakimi la invitó a su casa y allí se habría producido el episodio que ahora será analizado en juicio. El defensor del PSG negó desde el inicio las acusaciones y sostiene que los hechos denunciados no ocurrieron como fueron presentados.

La decisión del tribunal representa un revés para la estrategia de la defensa, que buscaba evitar la instancia oral y cuestionaba la solidez del expediente.

La abogada del futbolista, Fanny Colin , lamentó la resolución y sostuvo que, a su criterio, no fueron valoradas contradicciones, omisiones y elementos que, según la defensa, favorecen la posición del jugador.

Del otro lado, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, celebró la decisión judicial y afirmó que su clienta recibió la resolución con alivio después de varios años de proceso.

La letrada de la acusación remarcó que el pase a juicio representa para la denunciante la posibilidad de ser escuchada por un tribunal y sostuvo que el caso puede tener impacto más allá de la situación individual.

Hakimi, que se encuentra concentrado con la Selección de Marruecos en el Mundial 2026, reaccionó en sus redes sociales tras conocerse la decisión y dejó un extenso mensaje en el que volvió a defender su inocencia.

“Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas”, expresó el futbolista.

El lateral también aseguró que se siente perjudicado por su exposición pública y sostuvo que su notoriedad influyó en la continuidad del proceso judicial.

“Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil”, señaló.

En el cierre de su mensaje, Hakimi afirmó que aguarda el juicio para poder dar su versión completa: “Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”.

El proceso deberá celebrarse en los próximos meses, aunque todavía no tiene fecha confirmada, mientras el futbolista continúa compitiendo con Marruecos en la Copa del Mundo.

El caso quedará ahora en manos del tribunal, que deberá evaluar las pruebas, los testimonios y los planteos de ambas partes en una causa de alto impacto por la trascendencia internacional del jugador y por el contexto deportivo en el que se conoció la decisión.