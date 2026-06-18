José María Muscari y su obra "Doradas": "No es un espectáculo escrito por la IA pero tiene ese condimento"

“Doradas”, de José María Muscari, cuenta con actuaciones de Cristina Alberó, Marta Albertini, Judith Gabbani, Carolina Papaleo y Ginette Reynal. La obra nacida en el Teatro Cervantes que agotó localidades se presenta en el Teatro Regina los domingos a las 18.

“El público está ávido de reencontrarse con sus actores y actrices por la falta de ficción. Los artistas de otras generaciones tienen otro respeto por el teatro y eso me seduce”, dice José María Muscari, quien celebra con “Doradas” sus 30 años de profesión en un espectáculo que reúne por primera vez sobre un mismo escenario a cinco actrices consagradas que marcaron una época dorada en el cine, la televisión y el teatro: Cristina Alberó, Marta Albertini, Judith Gabbani, Carolina Papaleo y Ginette Reynal . La obra nacida en el Teatro Cervantes que agotó localidades se presenta en el Teatro Regina los domingos a las 18.

Se presenta como un cruce entre lo íntimo y lo espectacular, donde cinco íconos del espectáculo argentino revisitan sus trayectorias desde la madurez artística. La obra combina confesiones personales e ingredientes retro con una apuesta tecnológica sin precedentes: es la primera obra en Argentina escrita con la colaboración de inteligencia artificial. Conversamos con Muscari .

Periodista: ¿imaginaste que el público mostraría ese enorme interés que agotó localidades? ¿Será que al no haber ficción en TV ese público que las veía en telenovelas, cine y teatro quiso volver a acercarse?

José María Muscari: Hay algo de mi sello y el orden de la vigencia, de poder volver a poner en valor y reactivar el encuentro entre estas artistas y el público. Me sorprendió el éxito inmediato y las localidades agotadas lo que demuestra que el público está ávido de reencontrarse con sus actores y actrices por la falta de ficción. El teatro funciona como un catalizador.

P.: Esta obra parece tener mucho en común con “La Revista del Cervantes” en tanto raíces de nuestra historia del espectáculo, ¿cómo trabajaste en el Cervantes?

J.M.M.: La experiencia fue muy positiva y fluida, de mucha libertad desde el primer momento para el armado del elenco, la escritura, y llevé al Cervantes gente que no es de allí como el vestuario de Vero de la Canal, la ambientación, las cinco actrices y yo que nunca habíamos estado. Con “La revista..” están emparentadas en tanto ambos espectáculos recuperan una cepa cercana y popular.

P: Últimamente te volcás a trabajar con estrellas consagradas que tienen un camino y madurez y no con artistas debutantes jóvenes, ¿por qué? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de artistas, actores, directores, dramaturgos/as?

J.M.M.: No es que me volqué a generaciones de gente más grande sino que las historias del teatro tienen que ver con eso. Las nuevas generaciones aparecen un montón por ejemplo en “Sex”, con artistas que vienen del streaming. No tengo prejuicios y cuando me toca hacer un espectáculo en donde hay que componer personajes o contar historias o me nutro de historias de los artistas, prefiero a gente de otras generaciones porque tienen otro tránsito y respeto por el teatro, a diferencia de las nuevas generaciones. En ese sentido hay un gusto personal por los artistas de antaño, eso me seduce.

P.: La obra tiene confesiones personales e ingredientes retro, está escrita con IA, ¿Cómo fue ese proceso ? ¿Qué podés reflexionar sobre el avance de la IA en todos los ámbitos de nuestra vida?

J.M.M.: Trato de no tener prejuicio, es una herramienta buena para usar. Me reuní con las actrices, hice un conversatorio con cada una, lo grabé, fueron cinco charlas de una hora, y con esas cinco horas de material escribí reflexiones. Después le pedí a la IA que me escriba otras cosas, por ejemplo algunos monólogos sobre el aura, el mundo, la definición y concepto de El dorado. Mezclando esas vertientes, hice un trabajo de autor, tuve info de la IA y elaboré la dramaturgia de la obra. No es una obra escrita por la IA, es un espectáculo que tiene ese condimento.

P.: ¿Cómo era ese espíritu de las décadas de los '70, '80 y '90 en el espectáculo y cómo es ahora?

J.M.M.: En esas décadas había un aura dorado que actualmente en el mundo del espectáculo se apagó, o se transformó. Hay otro estilo, hay un culto de los ´80 o ´90 que tenían su brillo, glamour, construcción de época y culto que lamentablemente está mucho más ocre, opaco, gris. Hoy no añoro lo que pasó ni desdeño lo de hoy, cada época tiene algo atractivo y la época actual me permite hacer algo espectacular donde la IA forma parte del atractivo. Si bien tiene algo de la recuperación, también tiene algo de comulgar con este presente y la modernidad.