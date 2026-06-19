Tras su exitoso debut con "Obsession", Curry Barker confirmó detalles de su tercera película cómo director

El creador de Obsession escribirá, dirigirá y producirá su tercera película para estas productoras, tras su éxito de terror de u$s297 millones —que sigue creciendo en taquilla— y su próximo filme titulado Anything But Ghosts , que escribió, dirigió y también protagoniza junto a Aaron Paul, Bryce Dallas Howard y Violet McGraw .

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, la película está basada en una idea original propuesta por Barker.

“ Llevo tiempo queriendo hacer esta película y estoy encantado de volver a colaborar con Blumhouse Atomic Monster y Universal Film Group ”, declaró Barker. “Han creado el entorno ideal para contar historias originales y audaces con el que sueña todo cineasta, y no podría imaginar mejores colaboradores para este proyecto”.

Donna Langley , presidenta de NBCUniversal Entertainment, elogió en un comunicado la excepcional capacidad de Barker para captar el espíritu de la época , combinando un instinto innato para lo que conecta con el público con una extraordinaria destreza cinematográfica. El talento de Barker está redefiniendo los límites de lo posible y estamos encantados de continuar nuestra colaboración con él.

James Wan y Jason Blum, de Blumhouse Atomic Monster, dijeron estar "orgullosos de tener una lista cada vez mayor de proyectos con Curry. Poder presentar este proyecto a los fanáticos a quienes su trabajo les llega es la razón principal por la que hacemos esto".

¿De qué trata Obsession?

La premisa de la película, aún en cines, es tan sencilla como aterradora. La historia sigue a Bear, un joven cuya timidez lo mantiene atrapado en una zona de amistad eterna con Nikki, su mejor amiga de toda la vida.

En un momento de desesperación, Bear (Michael Johnston) recurre a un mito urbano —el "One Wish Willow" (el sauce de un solo deseo)— para pedir que Nikki (Inde Navarrette) lo ame más que a nada en el mundo. El deseo se cumple, pero la "obsesión" del título se manifiesta como una patología violenta y sobrenatural. La película explora cómo el amor forzado borra la identidad de la persona amada, transformándola en una amenaza letal.