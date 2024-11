¡Afuera! El increíble motivo por el cual Pamela Anderson se alejó de Hollywood

Convertirse en leyenda es el objetivo de muchas estrellas en Hollywood , un mundo donde la fama y el éxito van de la mano de la exposición pública y las exigencias del medio. Sin embargo, celebridades como Pamela Andersonque eligen renunciar a la vorágines de las películas y el cine para reinventarse buscando una paz que el espectáculo no pudo ofrecerle.

La talentosa explicó recientemente que su regreso a Canadá fue mucho más que un cambio de residencia; fue un intento de distanciarse de la imagen pública que la perseguía . Según contó en una entrevista con Women’s Wear Daily, el traslado a su hogar en Vancouver Island, en la Columbia Británica, fue “una manera de mirar mi vida y recordar quién era yo realmente ”. Anderson sintió que la fama le había impuesto una versión de sí misma con la que ya no se identificaba.

La fama trajo consigo un ritmo de vida que la actriz describe como “un gran borrón”. Durante una entrevista en el Festival de Cine de Zúrich, donde fue honrada con el Premio Golden Eye, Anderson habló abiertamente sobre cómo sus años en Hollywood se tornaron borrosos, comparando el salto de Baywatch a Broadway sin recordar con claridad el proceso intermedio. Fue un estilo de vida que, en sus propias palabras, la fue desconectando de quién realmente era.

Anderson no solo buscaba escapar de Hollywood, sino también redefinir su vida y sus valores. Su regreso a Canadá simbolizó, para ella, una liberación de la imagen pública que cargó durante años y que estaba relacionada con estándares de belleza y glamour que ya no quería sostener.

Pamela Anderson y su nueva etapa en el cine

A pesar de haberse alejado de Hollywood, Anderson no dejó de lado su pasión por el arte. Recientemente sorprendió a sus seguidores al anunciar su participación en The Last Showgirl, una película dirigida por Gia Coppola en la que interpreta a una veterana bailarina de Las Vegas. En este papel, Pamela encuentra la oportunidad de explorar un personaje que, en muchos sentidos, refleja su propio recorrido de vida y su experiencia en la industria.

Durante una entrevista en el Festival de Cine de San Sebastián, donde la película fue presentada, Anderson compartió su entusiasmo por formar parte de una producción independiente. “Estaba en mi jardín haciendo mermelada cuando me ofrecieron esta oportunidad”, comentó con humor, añadiendo que nunca pensó que podría regresar al cine con un papel tan significativo. Para ella, este proyecto marca un nuevo comienzo y la posibilidad de mostrar facetas de sí misma que habían sido opacadas por su imagen pública.

La película le permitió a Anderson experimentar lo que ella describe como “quitarse capas” y recordar quién es en esencia. Con este papel, no solo busca representar a una bailarina en el ocaso de su carrera, sino que también desea alejarse de las expectativas impuestas sobre ella durante décadas en la industria. “Es como si ahora pudiera ser realmente yo misma”, expresó.