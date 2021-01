Alberto Goldenstein, un artista crucial de los 90

Cuando Lemos le preguntó si el Rojas significó su primera experiencia comunitaria, dijo: “fue un continuum. Es yo y mi vida, yo y mi mundo. Y todo está unido a la fotografía que construye mi entorno y me define”. Agregó que, junto a los artistas del Rojas, Pablo Suárez, Marcelo Pombo, Martín De Girolamo, “estaba en una especie de Nirvana”. Y justamente, ese estado (Nirvana), coincidió con los principios de la histórica muestra colectiva “El Tao del Arte” en el Centro Cultural Recoleta (1997). Goldenstein comparte con los artistas y su curador, Gumier Maier, la libertad para considerar el arte como algo natural y placentero. No hay exigencias externas, normas, ideas o imposiciones que enturbien la creación artística. Pero, retomando la pregunta de Lemos, señaló: “Compartir. Toda mi fotografía responde a ese impulso. Compartir es la clave, el sentido”. A los artistas del Rojas los miraba y admiraba y sus retratos responden a la fascinación con el modelo.

De los tiempos de Boston proviene la actitud del flâneur que recorre las ciudades. Baudelaire en “El pintor de la vida moderna”, destacó que sus ojos deben estar atentos, que ningún detalle debería escaparse al pintor, por insignificante que fuera. En el año 2002 Goldenstein presentó su visión de Mar del Plata. “Después tenía que fotografiar Buenos Aires”, dijo. “Para lograr un cambio de perspectiva usé una escalera. La muestra se llamó ‘Flâneur’ y la hice pensando en los grandes fotógrafos que han retratado las ciudades”. Después vino Miami y una extensa serie.

“A veces me decían: ‘Esto lo puedo sacar yo también’. Y me encantaba. Soy muy fiel a lo que me sale, me interesa lo que pasa no hago ningún esfuerzo por ser contemporáneo. ¿Soy fotógrafo? ¿Soy artista? No lo sé. Me interesa relacionar cosas, no definirlas”. Llama la atención entonces sobre la historia de la fotografía argentina y su canon muy rígido sobre lo que está bien y lo que está mal. Luego, dice que con el filtro de su mirada parcial y subjetiva decidió mostrar a Raota junto a las imágenes del Foto Club Buenos Aires, considerado como la encarnación del mal. “No me interesa el gusto. Te puede llevar al infierno”, concluye con coraje. Su estética basada en la instantánea y su modalidad para capturar lo cotidiano, apuntan a “poner al ojo del espectador en el lugar donde está mi ojo”. El Museo Moderno le dedicó en 2018 una gran retrospectiva.