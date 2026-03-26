Disponible en Netflix: la imperdible película que enamoró a millones de las historias de época + Seguir en









Un clásico imperdible llegó a la plataforma y es ideal para cuando no sabés qué ver después de un día cansador.

El clásico ideal para ver por primera vez o revivir en Netflix. Imagen: Freepik

Las plataformas de streaming siguen sumando grandes clásicos a su catálogo, y en esta oportunidad Netflix apostó por una de esas películas que marcaron a toda una generación. Se trata de una historia de época que combina romance, drama y una mirada profunda sobre la familia y el crecimiento personal, ideal para quienes disfrutan de relatos emotivos y bien construidos.

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La película se destaca por su sensibilidad, su cuidada ambientación y un elenco de primer nivel que logra transmitir con naturalidad las emociones de cada personaje. Además, su narrativa, que mezcla pasado y presente, le da un ritmo distinto a una historia ya conocida, logrando renovarla para nuevas audiencias.

Este clásico moderno que volvió a ganar popularidad tras su llegada a Netflix es Mujercitas, la aclamada adaptación dirigida por Greta Gerwig basada en la novela de Louisa May Alcott.

Mujercitas Timothée Chalamet y Saoirse Ronan protagonizan uno de los clásicos más amados por los fans, disponible en Netlfix. Imagen: Netflix De qué trata Mujercitas La historia se sitúa en Massachusetts durante el siglo XIX y sigue la vida de las hermanas March mientras atraviesan el paso de la adolescencia a la adultez en un contexto marcado por la posguerra civil estadounidense.

Cada una de ellas tiene sueños y personalidades distintas: Jo aspira a convertirse en escritora, mientras que Meg, Beth y Amy buscan su propio camino en una sociedad con reglas muy marcadas para las mujeres.

A lo largo del relato, la película explora temas como el amor, la familia, la vocación y la independencia, mostrando cómo las decisiones personales influyen en el destino de cada una. Todo esto se desarrolla en una historia que combina momentos de alegría con otros profundamente emotivos. Netflix: tráiler de Mujercitas Embed - MUJERCITAS - Tráiler Oficial EN ESPAÑOL | Sony Pictures España Netflix: elenco de Mujercitas Saoirse Ronan (Jo March)

Emma Watson (Meg March)

Florence Pugh (Amy March)

Eliza Scanlen (Beth March)

Timothée Chalamet (Laurie)

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