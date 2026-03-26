Las plataformas de streaming siguen sumando grandes clásicos a su catálogo, y en esta oportunidad Netflix apostó por una de esas películas que marcaron a toda una generación. Se trata de una historia de época que combina romance, drama y una mirada profunda sobre la familia y el crecimiento personal, ideal para quienes disfrutan de relatos emotivos y bien construidos.
Disponible en Netflix: la imperdible película que enamoró a millones de las historias de época
Un clásico imperdible llegó a la plataforma y es ideal para cuando no sabés qué ver después de un día cansador.
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La película se destaca por su sensibilidad, su cuidada ambientación y un elenco de primer nivel que logra transmitir con naturalidad las emociones de cada personaje. Además, su narrativa, que mezcla pasado y presente, le da un ritmo distinto a una historia ya conocida, logrando renovarla para nuevas audiencias.
Este clásico moderno que volvió a ganar popularidad tras su llegada a Netflix es Mujercitas, la aclamada adaptación dirigida por Greta Gerwig basada en la novela de Louisa May Alcott.
De qué trata Mujercitas
La historia se sitúa en Massachusetts durante el siglo XIX y sigue la vida de las hermanas March mientras atraviesan el paso de la adolescencia a la adultez en un contexto marcado por la posguerra civil estadounidense.
Cada una de ellas tiene sueños y personalidades distintas: Jo aspira a convertirse en escritora, mientras que Meg, Beth y Amy buscan su propio camino en una sociedad con reglas muy marcadas para las mujeres.
A lo largo del relato, la película explora temas como el amor, la familia, la vocación y la independencia, mostrando cómo las decisiones personales influyen en el destino de cada una. Todo esto se desarrolla en una historia que combina momentos de alegría con otros profundamente emotivos.
Netflix: tráiler de Mujercitas
Netflix: elenco de Mujercitas
- Saoirse Ronan (Jo March)
- Emma Watson (Meg March)
- Florence Pugh (Amy March)
- Eliza Scanlen (Beth March)
- Timothée Chalamet (Laurie)
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