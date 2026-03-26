Llega a los cines "Millennium Actress", la joya animada de Satoshi Kon Por Paraná Sendrós + Seguir en









Con 25 años de atraso, el film ofrece un recorrido por la vida de una actriz y la historia del cine japonés.

"Millennium Actress", la obra de culto de Satoshi Kon, llega a los cines con 25 años de atraso y un homenaje al cine japonés clásico.

Se estrena en salas, con 25 años de atraso, el notable dibujo de Satoshi Kon “Millenium Actress” (respetuosa traducción del título original “Sennen Joyü”). Dibujo hecho al viejo estilo, a mano, nada de recursos digitales. Después, en “Paprika”, comenzó a usar esos recursos. Y al poco tiempo se murió. Tenía apenas 46 años cuando lo sorprendió el cáncer. Dejó solo cuatro largometrajes, un par de series, y el cortito “Good Morning”. Y una multitud de admiradores en todo el mundo, y una particular influencia en los artistas que vinieron después.

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Esa influencia no está en el trazo de las figuras, sino en el mundo que esas figuras abren a los ojos del espectador, mezclando lo real con lo imaginado y los recuerdos patentes con los recuerdos confundidos. Así, por ejemplo, en “Millennium Actress” una anciana estrella de otros tiempos recibe la visita de un reportero y le cuenta su vida entremezclando el recuerdo de sus vivencias reales con las vivencias de tantas mujeres que le tocó encarnar en melodramas, historias de fantasmas, shogunes y samuráis, cintas románticas, piezas costumbristas y dramas históricos, todo esto con una edición maravillosa que impide quitar los ojos de la pantalla.

Para mayor enredo, quien la entrevista es un admirador que conoce todas sus películas y entra gozosamente en el juego de la falsa memoria como un personaje más de lo que ella está contando. Y no un personaje cualquiera, sino el hombre que daría su vida por ella. Así se habrá sentido, seguramente, cuando veía de niño las películas de la estrella (mucho después sabremos que él también trabajó en aquel estudio cuando jovencito).

Embed - MILLENNIUM ACTRESS - Trailer Oficial (LAS | SUB) En cambio, el camarógrafo que lo acompaña se mantiene ajeno, desdeñoso. Es joven e ignorante. Por eso de pronto le cae una lluvia de flechas igual que le caían al tipo que no merecía acceder al reino en “Trono de sangre”. Porque aquí se combinan varias historias de amor: el amor de ella por un desconocido al que soñó y buscó toda su vida, el amor del fanático convertido en reportero que va a visitarla, y el amor de Satoshi Kon y su colibretista Sadayuki Murai por el cine de su país. Así aparecen guiños a varias otras películas de Akira Kurosawa, amen de “La hija del samurai”, “El hombre del rikshaw”, el modo de filmar de Yasujiro Ozu, los personajes femeninos de Mikio Naruse, la evolución de los colores en la historia del cine y otras cositas que contribuyen al deleite del conocedor, pero puestas de tal modo que si uno no conoce esas referencias de ningún modo se va a perder lo más importante, que es la emoción del relato y la belleza de la realización.

De trasfondo puede apreciarse además la evolución de la mujer japonesa a lo largo de gran parte del S.XX, y la historia del propio Japón desde la caída en el militarismo, la resistencia de los manchúes, el país en ruinas después de la guerra, hasta la recuperación.

Un pequeño dato final, solo para estimular la curiosidad del lector: para elaborar el personaje de la actriz el autor se inspiró en dos estrellas de la vieja época. Una, Hideko Takamine, que trabajó desde niña y se casó ya medio grande con un director de cine. Otra, Setsuko Hara, gran estrella desde 1935 hasta 1963, cuando se retiró del cine para morir tranquila y alejada recién en este siglo. 1963 fue, precisamente, el año en que murió el maestro Ozu, su maestro. También se retiró, dicho sea de paso, el cámara de Ozu, y no quiso trabajar más con nadie, tal era la devoción que le tenía, y esto lo confirma Wim Wenders, que pudo entrevistarlo para el documental “Tokio-Ga”, donde el hombre, ya anciano, accede a explicar cómo hacían las tomas pero de pronto se larga a llorar y hace un gesto como diciendo “váyanse, por favor, déjenme solo”). “Millennium Actress” (Sennen Joyü, Japón, 2001); Dir.: Takeshi Kon; dibujo animado.

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