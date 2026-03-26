"Solo fanáticos", la película audaz que indaga en el universo de OnlyFans

El film de Leonardo Damario se estrenó el pasado 19 de marzo y cuenta con el papel protagónico de la exMiss Argentina Antonela Kruger. También marca la vuelta a la pantalla grande de Nacha Guevara y el debut del chef Donato Di Santis.

El pasado 19 de marzo se estrenó en cines de todo el país "Solo fanáticos", una película del director Leonardo Damario que indaga el mundo de las plataformas de mundo eróticos del tipo "OnlyFans".

La trama tiene como protagonista a Antonella, una creadora de contenidos eróticos de la página azul, que está embarazada de 8 meses y se siente abandonada por el padre del bebé, un joven de familia adinerada, (Martin Slipak), que no quiere asumir responsabilidades.

En un giro inesperado, Antonella decide tomar el control de la situación y, con la ayuda de su amiga Emi (Emilia Attias), una sugar baby del mundo de los trabajadores sexuales , crea un plan de venganza. El filme combina el universo de OnlyFans con una mirada cruda sobre la maternidad y el deseo y ya se perfila como fenómeno en las redes.

“Sólo Fanáticos” cuenta con un elenco audaz: el regreso de Nacha Guevara a la pantalla grande, la presencia de figuras estelares como Benjamín Vicuña , Emilia Attías , Rafael Spregelburd , Martin Slipak y el debut cinematográfico del reconocido chef Donato De Santis.

Al respecto, su director, Leo Damario, asegura que se trata de una "película corta y contundente, de 70 minutos donde siempre pasan cosas. Solo Fanáticos es una propuesta moderna para un público joven que vive el cine como una experiencia dinámica y pop".

Nacha Guevara

Kruger, en tanto, afirma: “Esta película, como la maternidad, no me detuvo. Me encendió. Y quiero que mi hijo, Florencio León, crezca sabiendo eso: que ser uno mismo —libre, bello, valiente, contradictorio— sigue siendo el mayor acto de arte y de belleza”.

“Sólo Fanáticos” habla de la belleza y el deseo como trampa y combustible en la era de las redes, sumando una audaz mirada de la maternidad. Todo contado en una historia de la vida real que atrapa e hipnotiza.

La banda de sonido está a cargo del reconocido músico argentino Carca y del conjunto Una Fábrica.

Por otra parte, cabe destacar que el director es pareja en la vida real de la protagonista y que Kruger filmó su protagónico atravesando su embarazo, como fruto de la relación de ambos.

Donato Di Santis

En referencia al vínculo con cl cineasta, Donato Di Santis explicó que "Leo tiene poder sobre mí, al igual que lo tiene con la cámara que maneja con su mano".

"Hizo que pueda hacer todo en modo exacto, memorizando y ejecutando un guion que no existe, que se materializa con la complicidad de la mirada entre ambos. Ese fue su tono”, detalló el chef en su ópera prima como intérprete.

El domingo 1 de marzo, en la antesala del estreno y en el marco del Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género (FIDIG Cine), “Sólo Fanáticos” fue galardonada con una mención honorífica por su enfoque en la exploración de temas, tales como la maternidad, el deseo y la representación de género en la era digital, en línea con el enfoque del festival en la promoción de la diversidad y la inclusión.