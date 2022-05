La actriz Selma Blair habló sobre sus problemas con el alcohol: "Me emborraché por primera vez a los 7"

“No sé si hubiera sobrevivido a la niñez sin alcoholismo”, dijo a la revista People en una entrevista publicada el miércoles. “Es por eso que es un problema tan grande para mucha gente.

“Realmente es un gran consuelo, un gran alivio al principio. Tal vez incluso los primeros años para mí porque empecé muy joven con eso como un consuelo, como mi mecanismo de defensa”.

La actriz escribe en su libro, que llegará a las tiendas el 17 de mayo, que estar intoxicada por primera vez fue una “revelación”.

“Siempre me gustó Pesaj. Mientras tomaba pequeños sorbos de Manischewitz, se me permitió durante todo el seder que una luz me inundara, llenándome con la calidez de Dios”, recuerda en un adelanto obtenido por People. “Pero el año que tenía siete años, cuando básicamente teníamos Manischewitz de barril y nadie prestaba atención a mi nivel de consumo, lo armé: el sentimiento no era Dios sino fermentación.

“Pensé 'Bueno, esto es una gran decepción, pero como resulta que puedo obtener el calor del Señor de una botella, gracias a Dios hay una aquí'. Me emborraché esa noche. Muy borracho. Eventualmente, me pusieron en la cama de mi hermana Katie con ella. Por la mañana, no recordaba cómo había llegado allí”.

Blair aseguró que cuando comenzó a beber alcohol por primera vez, no se emborrachaba y simplemente tomaba "sorbos rápidos cada vez que [su] ansiedad disminuía".

“Por lo general, apenas me emborracho. Me convertí en una experta alcohólica, experta en ocultar mi secreto”, escribe.

Selma Blair contó que fue violada en más de una ocasión

Su alcoholismo empeoró cuando llegó a los 20, y la actriz detalló que fue violada durante un viaje de vacaciones de primavera en la universidad después de un día de borrachera.

“No sé si ambos me violaron. Uno de ellos definitivamente lo hizo”, recuerda. “Me hice pequeña y me quede callada y esperé a que terminara. Desearía poder decir que lo que me pasó esa noche fue una anomalía, pero no lo fue. Me han violado varias veces porque estaba demasiado borracho para decir las palabras 'Por favor. Detenerse.' Sólo que una vez fue violenta. Salí de cada evento tranquila y avergonzada”.

Blair reveló que solo le contó a su terapeuta sobre sus violaciones, pero decidió incluir las historias en sus memorias porque era una parte importante del proceso de curación.

La actriz también escribió sobre cómo fue agredida sexualmente cuando era adolescente por uno de los decanos del internado de Cranbrook al que asistió en Bloomfield Hills, Michigan.

Al verlo como un mentor y amigo de confianza, Blair dice: “Pensé que era el hombre más grande que había conocido. Elegante. Alto. tan generoso Estoy seguro de que puedes ver a dónde va todo esto. Pero en ese momento, no podría haberlo predicho. Confié en la autoridad. Yo era solo un adolescente”.

El día antes de las vacaciones de invierno del primer año, ella fue a su oficina para despedirse y él se pasó de la raya.

“Nos abrazamos. Se sintió demasiado largo, demasiado quieto y demasiado silencioso”, escribe. “Su mano fue a la parte baja de mi espalda, trazando el espacio justo por encima de mi coxis. Sus labios estaban en mi boca. Por favor, pensé. Por favor, no vayas debajo de mis pantalones, mis pantalones caqui Ralph Lauren aprobados por el código de vestimenta en los que cuidadosamente metí una camisa a cuadros. Por favor. Eres un adulto y te amo; por favor no metas tu mano dentro de mis pantalones. Pero lo hizo. Fue algo sencillo. Él no me violó. Él no me amenazó. Pero me quebró. No volvió a pasar nada, pero nunca me sentí segura”.

“Escribir eso me detuvo en seco. Mi sensación de trauma era más grande de lo que pensaba. No me di cuenta de que el asalto era tan central en mi vida. Tenía tanta vergüenza y culpa. Estoy agradecido de haberme sentido lo suficientemente seguro como para ponerlo en papel. Y luego puedo trabajar en ello con un terapeuta y con otros escritos, y realmente aliviar esa carga de vergüenza sobre mí mismo”.

Blair se mantiene sobria en 2016 y eligió compartir su historia para ayudar a otras personas que han luchado contra la adicción. “Escribí el libro para mi hijo [Arthur, de 10 años, con su ex Jason Bleick]… y para las personas que intentan encontrar el agujero más profundo al que meterse hasta que pase el dolor”, dijo a la revista.