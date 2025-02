Alejandra Maglietti reveló en vivo que esta embarazada e hizo emocionar a todos

Después de este lindo momento que se vivió al aire, la abogada y panelista tomó la palabra y dio algunos detalles. “Me tomó totalmente por sorpresa, así que fue todo como de golpe, muy rápido”, comenzó diciendo.

“Era uno de mis sueños era formar una familia”, agregó tras revelar que el mail de confirmación de los estudios le llegó en pleno vivo.

El emotivo posteo de Alejandra Maglietti sobre su embarazo

"Hoy quiero compartir con ustedes una alegría inmensa… ¡Estoy embarazada! Una nueva etapa comienza y quería compartirla con ustedes. Pero esta bendición no viene sola, porque en estos días también recibí algo que me llena el alma: el cariño de tanta gente hermosa que me acompaña y me desea lo mejor. Sus mensajes, su amor y sus palabras tan lindas me hicieron sentir más querida que nunca. Gracias, de corazón, por estar, por compartir esta felicidad conmigo y por hacerme sentir que esta familia es mucho más grande de lo que imaginaba. Se viene un camino nuevo y quiero que sean parte de cada paso. ¡Los quiero muchísimo!", fue el tierno mensaje compartido por Maglietti.