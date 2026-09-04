Alejandro Dolina recibió el honoris causa de la UBA y defendió la universidad pública

El escritor, músico y conductor fue distinguido ante más de 700 personas en la Facultad de Ciencias Sociales. Durante su discurso reivindicó el valor de la educación y también apeló a su habitual sentido del humor.

Alejandro Dolina recibió el diploma y la medalla del doctorado honoris causa ante más de 700 personas en la Facultad de Ciencias Sociales.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) distinguió a Alejandro Dolina con el doctorado honoris causa, el máximo reconocimiento honorífico que entrega la institución. La ceremonia se realizó en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales , donde más de 700 personas ovacionaron de pie al homenajeado.

Luego de recibir el diploma y la medalla, Dolina centró buena parte de su discurso en la importancia de la universidad pública como espacio de formación, intercambio y construcción colectiva.

“Por eso estamos aquí en una universidad pública, porque aquí es donde se recibe pero también donde se da”, expresó. El conductor también aseguró que esos ámbitos permiten crear momentos de “reflexión”, “amor” y “comunión” frente a una vida que definió como generalmente solitaria.

Fiel a su estilo, combinó esa reivindicación con el humor y admitió sentirse “un poco farsante” e “impostor” por no provenir del mundo académico. Luego rechazó que se lo presentara como alguien formado en “la universidad de la calle”.

“Las cosas que se aprenden en la esquina no siempre son académicamente interesantes”, ironizó. En esa línea, sostuvo que quien quiera estudiar, aprender y participar de un universo de intercambio y reflexión debe acudir “a la universidad y no al boliche de la esquina”.

Dolina cerró ese tramo con una crítica dirigida a los gobiernos: “Deberían entenderlo así quienes los Estados nacionales gobiernan y propender, cuando se trata de educación, a preferir la inauguración de universidades y colegios antes que las de parrilladas”.

Ricardo Gelpi acompañó a Dolina junto con autoridades de la UBA durante la ceremonia.

El reconocimiento de la comunidad académica

La distinción valoró la trayectoria intelectual y artística de Dolina y su lugar como una de las figuras más relevantes de la cultura argentina. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del vicedecano de Ciencias Sociales, Diego de Charras, quien remarcó la influencia del homenajeado en la formación de distintas generaciones de estudiantes.

“Este diploma es la máxima distinción de nuestra universidad y busca reconocer el conocimiento que no necesariamente se gesta en las aulas”, señaló De Charras. Además, destacó que la obra de Dolina atraviesa la historia de la Facultad y sus estudios sobre la cultura popular.

La directora de la carrera de Comunicación, Larisa Kejval, pronunció el elogio académico y repasó la obra y el legado del escritor. Durante su intervención, sostuvo que el nombre del homenajeado se transformó en “adjetivo, verbo, una forma de retórica argumentativa” y dio origen a expresiones como “doliniano” o “dolinesco”.

Kejval también recordó que una plaza del barrio porteño de Flores lleva el nombre del Ángel Gris, uno de sus personajes más reconocidos. “Es la demostración de que la ficción puede cruzar la frontera de la página e intervenir sobre la realidad”, afirmó.

“Gracias por haber construido durante décadas un lugar al que millones de personas pudimos entrar, donde todavía cabe la imaginación, el humor, la música, la literatura, el amor, la melancolía y, por supuesto, las palabras”, concluyó.

Una ceremonia con autoridades, familiares y amigos

Del homenaje participaron el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el director del Ciclo Básico Común, Felipe Vega Terra; y el director de la carrera de Ciencia Política, Miguel De Luca, además de autoridades universitarias, docentes, no docentes, estudiantes, familiares y amigos.

Dolina también reflexionó sobre la alegría, la melancolía y la condición humana. “Las alegrías después de cierta edad vienen acompañadas por una deliciosa melancolía y por una noble tristeza”, sostuvo ante el auditorio.

La jornada terminó con una conversación entre el flamante doctor honoris causa y Gabriel Rolón, quien lo acompañó en el cierre del homenaje.