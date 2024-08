Fuerte exabrupto de Alfredo Casero contra Baby Etchecopar: lo acusó de estar "ensobrado"

''¿Puedo decir una cosita? Porque yo no hablé. Voy a hablar por los compañeros periodistas y por mí, siendo egocéntrico. Somos cuarenta los que soportamos censura, me echaron de canales, hubo prohibiciones, críticas, carpetazos… No todos somos iguales'', manifestó en la mesa conducida por La Chiqui. ''No todos tenemos sobres de cartas en casa, muchos vivimos de nuestro laburo'', agregó.