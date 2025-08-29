Amazon MGM adquirió el documental sobre Paul McCartney "Man on the Run" antes de su estreno oficial







El anuncio se produjo antes del estreno de la película este fin de semana en el Festival de Cine de Telluride. Se espera que el documental llegue a Prime Video en 2026.

Llega un nuevo documental sobre el querido músico.

Amazon MGM Studios adquirió Man on the Run, el largometraje documental dirigido por Morgan Neville que explora el renacimiento creativo de Paul McCartney tras la ruptura de The Beatles. La medida se produce antes del estreno de la película este fin de semana en el Festival de Cine de Telluride.

Man on the Run, producida por Tremolo, sello de Neville, en asociación con MPL y Polygram Entertainment, se estrenará en cines selectos y luego llegará a Prime Video el 25 de febrero en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

El documental será el eje central de una colaboración entre McCartney, Universal Music Group y Amazon que se desarrollará durante el próximo año. Incluye el lanzamiento de música y artículos exclusivos, además de comentarios del propio McCartney. Coincidirá con el lanzamiento de su libro, Wings: The Story of a Band on the Run, disponible en Amazon y Audible el 4 de noviembre, y con las fechas de la gira Got Back de McCartney por Norteamérica este otoño.

Los productores del documental incluyen a Neville, Chloe Simmons y Meghan Walsh para Tremolo; Scott Rodger y Ben Chappell para MPL; y Michele Anthony y David Blackman para Polygram Entertainment. Los productores ejecutivos incluyen a Caitrin Rogers y McCartney.

De qué trata Man on the Run Se describe que Man on the Run lleva a los espectadores a un viaje íntimo a través de la extraordinaria vida de McCartney después de la separación de The Beatles y la formación de su siguiente banda Wings con su esposa Linda en 1971. La banda, con sus tumultuosos cambios de miembros, alcanzó su punto máximo con el álbum de 1973 Band on the Run , con la canción principal y la canción "Jet" convirtiéndose en éxitos masivos.

La película narra el arco de la carrera en solitario de McCartney mientras enfrenta una gran cantidad de desafíos mientras crea nueva música para definir una nueva década. Neville tuvo acceso sin precedentes a material inédito y a materiales de archivo raros para contar la historia de la era transformadora de McCartney posterior a los Beatles a través de una lente excepcionalmente vulnerable. El cineasta, quien realizó Won't You Be My Neighbor? en 2018, un documental sobre Fred Rogers, tiene una larga trayectoria en trabajos centrados en la música. Abordó el tema de los coristas en su película de 2013, 20 Feet from Stardom, que ganó el Oscar al mejor documental y un Grammy a la mejor película musical. El año pasado presentó Piece by Piece, centrada en Pharrell Williams y narrada con Legos. Otros temas incluyen a Keith Richards, los productores Rick Rubin y Mark Ronson, y Bono y The Edge.