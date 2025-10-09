Documentado retrato del dictador paraguayo Alfredo Stroessner Por Paraná Sendrós







"Bajo las banderas, el sol", de Juanjo Pereira, está construida con abundantes archivos noticiosos de la época y testimonios de otros investigadores

Una imagen del documental de Juanjo Pereira "Bajo las banderas, el sol"

Recordatorio, por las dudas: a lo largo de casi 35 años el general Alfredo Stroessner, cabeza del Partido Colorado, gobernó Paraguay proclamando cuatro consignas como un karma: “paz y orden, crecimiento y bienestar”. Las dos primeras se lograban mediante el control sangriento de los opositores, las otras dos fueron medianamente cumplidas durante algunos años y en algunos sectores.

La suya fue una de las dictaduras más largas de Latinoamérica, record disputado solo con los Duvalier, los Somoza y Fidel Castro, que les ganó a todos porque gobernó desde 1959 hasta 2016, cuando murió de viejo. Stroessner también murió de viejo, pero exiliado, expulsado del país por su propio consuegro, que era otro general.

Ahora, con un título de resonancias poéticas, “Bajo las banderas, el sol”, un joven paraguayo, Juanjo Pereira, ha hilvanado esta historia usando diversos materiales de empresas periodísticas como Associated Press, de documentalistas como Dominic Dubost, y fotógrafos como Alain Keler, que registró a la cazanazis Beate Klarsfeld reclamando públicamente la extradición de Mengele, a quien Stroessner había dado carta de ciudadanía. Ella consiguió en Bolivia la extradición de Klaus Barbie, pero en Paraguay no tuvo suerte (además el asesino ya había muerto, pero esto solo pudo saberse muchos años después).

Pereira, que es egresado de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA, deja que los materiales hablen por sí solos. Desde un “Sucesos Argentinos” con la entusiasta voz de Carlos D’Agostino informando sobre el golpe de Estado de 1954 que encumbró a Stroessner en adelante, se suceden noticieros a favor (incluso uno donde el reportero está sentado en una silla más baja y el dictador lee torpemente las respuestas a un cuestionario ya acordado) y noticieros en contra, sobre todo franceses, registros locales de desfiles, actos públicos, giras, un congreso del Partido Colorado y discursos (“ésta es una revolución pacífica única en el mundo”).

Tambiénla entrevista al cura de una Comunidad Cristiana de Base, defensor de las Ligas Agrarias, la impresionante construcción de la represa de Itaipú, la visita oficial del general Videla, la historia de dos personas torturadas, la deducción de un informe norteamericano (“éste es un paraíso para ricos e infames”), una cámara recorriendo los rostros envejecidos de los allegados al sátrapa, un video de cumpleaños donde el más obsecuente que vemos es el mismo que pocos días después habrá de traicionarlo, y fragmentos de “La noche de San Blas”, corto documental que registra no tanto la noche, sino el día entero de fiesta por las calles, al saberse la caída del régimen (pero no del Partido, que sigue gobernando hasta estos días).

Últimas imágenes, el hombre ya débil pretendiendo que se fue motu proprio, el allanamiento del depósito policial donde se amontonaban las carpetas con datos de presos políticos y de informantes, todo junto, y la destrucción de una estatua (pero en el pedestal quedan las botas, literal y simbólicamente bien firmes). Una pena, que no se hayan encontrado imágenes de la visita oficial de Perón en junio de 1974, de donde volvió gravemente enfermo. No digamos una imagen de la cañonera. Para interesados, en Youtube puede verse completo “La noche de San Blas”, de J.C. Maneglia, el mismo que años después hizo con Tana Schémbori la formidable comedia de acción y humor negro “7 cajas”. “Bajo las banderas, el sol” (Paraguay-Argentina, EEUU, Francia, Alemania, 2025); Dir.: Juanjo Pereira; doc.