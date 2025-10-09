Thiago Medina recibió el alta médica: ¿Qué dijo al salir del hospital?

Después de 27 días de internación en los que se temió por su vida, Thiago Medina habló desde la puerta del hospital y se mantuvo de pie mientras hablaba con la prensa.

Después de 27 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega , en Moreno, Thiago Medina volvió a su casa. El ex participante de Gran Hermano 2022, de 22 años, había sufrido un accidente en moto que lo dejó en estado delicado y mantuvo en vilo tanto a su familia como a sus seguidores.

Desde la puerta del hospital, el joven habló con los medios, visiblemente emocionado y con la voz entrecortada. “ Solo quiero ver a mis hijas ”, dijo, dejando en claro que su prioridad hoy es reencontrarse con las gemelas que tuvo junto a Daniela Celis . El momento fue seguido por decenas de personas que lo aplaudieron al salir por las puertas del hospital. Y es que, hace apenas unos días, las cadenas de oración se multiplicaban con un único que pedido: que continuara con vida.

Con ayuda de su hermana Camila y de su padre, Thiago se detuvo unos minutos para agradecer al personal médico y a todos los que lo acompañaron en estos días tan difíciles.

Thiago Medina, a la salida del Hospital de Moreno luego de 27 días de internación en los que su vida corrió peligro.

El accidente ocurrió el 12 de septiembre en Moreno , cuando la moto que conducía Thiago chocó contra una camioneta. El impacto fue brutal: le provocó fracturas y lesiones internas que obligaron a una internación prolongada y varias intervenciones quirúrgicas. Durante las primeras horas, el pronóstico era reservado, y la familia pidió respeto mientras aguardaban señales de mejora.

Sin embargo, el panorama cambió con el paso de los días. Los médicos del hospital destacaron su fortaleza y el trabajo conjunto del equipo de cirugía, kinesiología y terapia intensiva. “Su recuperación fue milagrosa”, comentaron fuentes cercanas al entorno hospitalario.

Cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía al dejar el hospital, Thiago no dudó: “Ya estoy libre. Quiero ir a casa y estar con mis hijas. Eso es todo lo que quiero ahora”. También se mostró agradecido con quienes siguieron de cerca su evolución: “A todos los que me mandaron mensajes y me tuvieron en sus oraciones, gracias de verdad. Me ayudaron mucho”.

Durante la internación, Daniela Celis estuvo presente casi todos los días, acompañándolo junto a las pequeñas Laia y Aimé. La expareja se mantuvo en silencio ante las cámaras, pero en redes expresó su alegría por la mejoría del padre de sus hijas: “Lo vamos a cuidar entre todos”.

daniela-celis-y-thiago-medina-2017554 (1)

Thiago negó haberle propuesto matrimonio a Daniela Celis

Uno de los rumores que surgieron apenas horas antes de que anunciaran su externación fue el supuesto compromiso entre Thiago y Daniela, difundido por algunos medios y cuentas de redes sociales. Al ser consultado, Thiago negó haber hecho una propuesta de casamiento: “No, nunca lo dije. Si algún día pasa, se va a saber. Pero ahora no, estamos tranquilos”, aclaró con una sonrisa.

El comentario puso fin a las versiones que hablaban de una reconciliación inmediata. Aunque el vínculo entre ambos parece haberse fortalecido tras el accidente, Thiago prefirió mantener la cautela. “Hoy pienso en recuperarme, hacer reposo y disfrutar de las nenas. Lo demás se verá con el tiempo”, agregó.

Antes de subirse al auto que lo llevó a su casa, el joven repitió su deseo una vez más: “Pensé mucho en mis hijas, en verlas y estar con ellas. Eso es lo que me da fuerza”.