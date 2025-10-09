Después de 27 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, Thiago Medina volvió a su casa. El ex participante de Gran Hermano 2022, de 22 años, había sufrido un accidente en moto que lo dejó en estado delicado y mantuvo en vilo tanto a su familia como a sus seguidores.
Thiago Medina recibió el alta médica: ¿Qué dijo al salir del hospital?
Después de 27 días de internación en los que se temió por su vida, Thiago Medina habló desde la puerta del hospital y se mantuvo de pie mientras hablaba con la prensa.
-
Thiago Medina recuperado: Le pidió casamiento a Daniela Celis y será dado de alta
-
Thiago Medina recibirá el alta tras 28 días internado
Desde la puerta del hospital, el joven habló con los medios, visiblemente emocionado y con la voz entrecortada. “Solo quiero ver a mis hijas”, dijo, dejando en claro que su prioridad hoy es reencontrarse con las gemelas que tuvo junto a Daniela Celis. El momento fue seguido por decenas de personas que lo aplaudieron al salir por las puertas del hospital. Y es que, hace apenas unos días, las cadenas de oración se multiplicaban con un único que pedido: que continuara con vida.
Con ayuda de su hermana Camila y de su padre, Thiago se detuvo unos minutos para agradecer al personal médico y a todos los que lo acompañaron en estos días tan difíciles.
La milagrosa recuperación de Thiago Medina
El accidente ocurrió el 12 de septiembre en Moreno, cuando la moto que conducía Thiago chocó contra una camioneta. El impacto fue brutal: le provocó fracturas y lesiones internas que obligaron a una internación prolongada y varias intervenciones quirúrgicas. Durante las primeras horas, el pronóstico era reservado, y la familia pidió respeto mientras aguardaban señales de mejora.
Sin embargo, el panorama cambió con el paso de los días. Los médicos del hospital destacaron su fortaleza y el trabajo conjunto del equipo de cirugía, kinesiología y terapia intensiva. “Su recuperación fue milagrosa”, comentaron fuentes cercanas al entorno hospitalario.
Cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía al dejar el hospital, Thiago no dudó: “Ya estoy libre. Quiero ir a casa y estar con mis hijas. Eso es todo lo que quiero ahora”. También se mostró agradecido con quienes siguieron de cerca su evolución: “A todos los que me mandaron mensajes y me tuvieron en sus oraciones, gracias de verdad. Me ayudaron mucho”.
Durante la internación, Daniela Celis estuvo presente casi todos los días, acompañándolo junto a las pequeñas Laia y Aimé. La expareja se mantuvo en silencio ante las cámaras, pero en redes expresó su alegría por la mejoría del padre de sus hijas: “Lo vamos a cuidar entre todos”.
Thiago negó haberle propuesto matrimonio a Daniela Celis
Uno de los rumores que surgieron apenas horas antes de que anunciaran su externación fue el supuesto compromiso entre Thiago y Daniela, difundido por algunos medios y cuentas de redes sociales. Al ser consultado, Thiago negó haber hecho una propuesta de casamiento: “No, nunca lo dije. Si algún día pasa, se va a saber. Pero ahora no, estamos tranquilos”, aclaró con una sonrisa.
El comentario puso fin a las versiones que hablaban de una reconciliación inmediata. Aunque el vínculo entre ambos parece haberse fortalecido tras el accidente, Thiago prefirió mantener la cautela. “Hoy pienso en recuperarme, hacer reposo y disfrutar de las nenas. Lo demás se verá con el tiempo”, agregó.
Antes de subirse al auto que lo llevó a su casa, el joven repitió su deseo una vez más: “Pensé mucho en mis hijas, en verlas y estar con ellas. Eso es lo que me da fuerza”.
- Temas
- Gran Hermano
Dejá tu comentario