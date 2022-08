Peter Jackson revela que Amazon lo "ghosteó" con la serie de El Señor de los Anillos

El Señor de los Anillos_ Los Anillos de Poder - Avance _ Prime Video.mp4 Trailer de El Señor de los Anillos: Rings of Power.

A pesar de esto, Jackson le remarcó a The Hollywood Reporter que no está molesto y que va a estar frente a la televisión para ver la serie de El Señor de los Anillos: The Rings of Power, cuando se estrene el próximo 2 de septiembre. "No soy el tipo de persona que desea el mal. Hacer películas y series ya es lo suficientemente difícil. Estoy ansioso de ver ésta como un espectador neutral", aseguró el anterior encargado de adaptar los escritos de Tolkien.

En respuesta a estas declaraciones, Amazon lanzó un comunicado donde explica que "para conseguir los derechos de realizar la serie" fueron "obligados a que sea algo separado y distintivo a las películas". En el mismo sentido, aseguraron que tienen "el mayor de los respetos por Peter Jackson y sus películas de El Señor de los Anillos", así cómo están "muy emocionados de que él quiera ver The Rings of Power".

El señor de los anillos los anillos de poder.jpg El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder Amazon Prime Video

Fuentes cercanas al proyecto hablaron con The Hollywood Reporter y comentaron que la situación fue compleja y delicada. Los productores y guionistas de la serie quisieron realizarle propuestas a Jackson en privado pero el estudio estaba preocupado por mantener a las películas, que le pertenecen a Warner Bros., y la serie separadas.

Incluso, quienes hablaron con el medio aseguran que los herederos de J.R.R. Tolkien estaban en contra de que Jackson participe en la producción. En una ocasión, Christopher Tolkien acusó a Jackson de "destripar" los libros de su padre y convertir las novelas en películas de acción para jóvenes que no tienen "belleza ni seriedad".