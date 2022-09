The Boys: Erin Moriarty critica la misoginia de algunos fans contra ella y su personaje

Moriarty compartió en su cuenta de Instagram un artículo de un fan titulado "¿#IStandWithStarlight?: The Betrayal of Erin Moriarty by The Boys Fans", en el que se señala el odio misógino que Starlight, y por lo tanto Moriarty, recibe a través de foros y redes sociales desde su aparición en The Boys. "El acoso es aún peor dado el contexto de su papel como Starlight en la serie, una mujer silenciada y sexualizada, tratada como un lienzo como estrella del star system para que otros se vean proyectados en lugar de un ser humano con sus propios pensamientos y sentimientos"; enfatiza el artículo "Pero Annie es ficticia y Erin no. El tormento no termina para ella cuando comienzan los títulos de crédito, porque ella no puede desconectarse", argumenta la columna de la que se hace eco el portal Variety.

"Si bien estoy seguro de que sus colegas masculinos han soportado críticas injustas, la obsesión con su apariencia y el grado de cosificación no tienen comparación", prosigue. Moriarty, que compartió dicho extracto, confirmando que se ha sentido "silenciada" y "deshumanizada" por las críticas desenfrenadas en redes sociales por su aspecto y su acciones en la serie, con usuarios que no son capaces de ver cuándo termina la serie y el personaje y cuándo comienza la persona.

"A veces me siento paralizada. He puesto sangre, sudor y lágrimas en este papel (una y otra y otra vez), he crecido con ella (*énfasis para los adultos: cambiamos y evolucionamos mental y físicamente)", escribió Moriarty en su citado post. La actriz destaca el "troleo misógino" que recibe su rol, un aspecto que también confirma, la fortaleció como persona. "Esto solo ha fortalecido mi músculo de la empatía y esto es un mensaje para cualquiera que se acerque a mí: te veo, no te odio, solo empatizo y perdono", concluye la actriz.

The Boys actualmente se encuentra iniciando el rodaje de su cuarta temporada que seguramente llegará el próximo año a Amazon Prime Video.