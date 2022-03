"The Boys" temporada 3: primer adelanto de la serie de Amazon Prime Video

The Boys – REDBAND teaser tráiler oficial de la tercera temporada _ Prime Video.mp4 Amazon Prime Video

The Boys es una versión divertida e irreverente de lo que sucedería cuando los superhéroes —quienes son populares como celebridades, influyentes como políticos y venerados como dioses— abusan de sus superpoderes en vez de usarlos para el bien. Con la intención de detener a los superhéroes corruptos, The Boys, un grupo de vigilantes, continúan con su heroica misión de mostrar la verdad sobre The Seven y Vought, el conglomerado multibillonario que administra a los superhéroes y esconde sus sucios secretos. Son los aparentemente indefensos en contra de los super poderosos.

La tercera temporada de The Boys es protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit y Jensen Ackles.

La serie debutará en Prime Video con tres episodios el viernes 3 de junio. Los nuevos episodios estarán disponibles cada viernes siguiente, antes del épico final de temporada el 8 de julio. La temporada de ocho episodios se transmitirá exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios a nivel mundial