"Amor y vino": la comedia romántica que ya es furor en Netflix

La plataforma de streaming sigue agregando películas a su catálogo, para cerrar el año con amor y felicidad.

"Amor y vino": la nueva comedia romántica de Netflix.

La película "Amor y vino" es uno de los estrenos más esperados de Netflix para cerrar el año. Esta comedia romántica sudafricana combina humor, enredos amorosos y un mensaje sobre la autenticidad, todo enmarcado en los paisajes de un viñedo. La trama destaca por su enfoque fresco y su elenco joven, que promete conquistar al público con una historia llena de giros inesperados y reflexiones sobre la identidad.

La plataforma apostó por producciones africanas en los últimos años, y este título se suma a su catálogo con una propuesta que mezcla romance, música local y escenarios pintorescos. La película ya está disponible en el catálogo de la plataforma de streaming, ideal para quienes buscan un plan entretenido para el fin de semana.

amor y vino netflixx De que se trata "Amor y vino" La historia sigue a Owethu "Ovee" Sityebi, interpretado por Ntobeko Sishi, un joven heredero de un prestigioso viñedo, que cansado de que lo juzguen sólo por su fortuna, decide intercambiar su identidad con su amigo de la infancia, Dike. Este último, criado en un entorno humilde, acepta el desafío, sin imaginar las consecuencias.

El cambio de roles desencadena una serie de situaciones cómicas y reveladoras. Ovee descubre las dificultades de vivir sin privilegios, mientras se enamora de Amahle, una estudiante de medicina que valora la autenticidad por sobre el dinero. Por su parte, Dike se enfrenta a las responsabilidades de administrar el viñedo y desarrolla un interés romántico por Lena, la gerente del lugar.

La trama explora temas como la identidad, la amistad y el amor, todo envuelto en un ambiente de viñedos y malentendidos que ponen a prueba los valores de los protagonistas. La película ofrece momentos de humor, romance y un choque cultural, que invita a reflexionar sobre qué significa ser auténtico en un mundo obsesionado con las apariencias.

Tráiler de “Amor y vino” Embed - Love and Wine | Official Trailer | Netflix Reparto de "Amor y vino" Ntobeko Sishi

Desmond Dube

Bongile Mantsai

Masali Baduza

Bohang Moeko

Thandolwethu Zond

