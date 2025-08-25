Homo Argentum: la película protagonizada por Guillermo Francella superó el millón de espectadores







La película de Mariano Cohn y Gastón Duprat logró la sorprendente cifra a 11 días de su estreno en cines.

Guillermo Francella y un nuevo hito en su carrera.

Homo Argentum cerró su segundo fin de semana en cartel con 380.000 entradas vendidas en 486 salas, convirtiéndose así en el primer film nacional en superar el millón desde el estreno de Muchachos: la película de la gente en diciembre de 2023.

Lo más habitual es que incluso para éxitos comerciales de estas dimensiones la disminución en la segunda semana ronde entre el 40 y el 50%. Así, esta comedia compuesta por 16 micro historias llegó a 955.000 personas en 10 jornadas y este domingo 24, en su undécimo día en cartel, pasará con mucha comodidad la barrera del millón.

Una de las principales incógnitas del fenómeno de Homo Argentum pasaba por cómo le iba a ir en su segunda semana en cartel luego de haber vendido 690.000 localidades en sus primeros 7 días y la respuesta no pudo ser más positiva.

El Clan, la película con la que Guillermo Francella llegó más rápido al millón de espectadores Más allá de la excelente performance de taquilla de esta película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, otro título protagonizado por Guillermo Francella logró cruzar más rápido la barrera millonaria hace justo una década.

Estamos hablando de El Clan, el excelente film sobre los crímenes de la familia Puccio que tuvo a Pablo Trapero como realizador, y que implicó para Francella un notable cambio de registro respecto a su habitual labor como comediante. Aquella producción consiguió vender un millón de entradas en apenas 10 días desde su debut, es decir en una jornada menos de lo que le llevó a Homo Argentum.

Sin embargo, todo parece indicar que el flamante éxito del cine nacional podría culminar su recorrido en salas de cine con una taquilla superior a la que conquistó El Clan, que en 2015 cortó un total de 2.655.000 tickets.