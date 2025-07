"And just like that": ya no hay sex, solo city Por Carolina Liponetzky







El creador de “And just like that”, spin off de "Sex and the city", cuenta que en esta tercera temporada los autores buscaron mostrar a mujeres que el público comenzó a seguir a los 30 y que hoy están en sus 50 y pico.

“El público que vio “Sex and the City” y se relacionaba con esas mujeres y sus batallas en aquel entonces, ahora están en sus 50s y todavía la sociedad les dice cómo deberían ser. Cómo deberían verse, cómo deberían actuar, todavía hay una lucha por descifrar cómo ser a los 50s o más”, dice el creador de “And just like that”, spin off de "Sex and the city", 28 años más tarde.

La tercera temporada de la serie se puede ver en Max y en esta conversación Michael Patrick King, creador y showrunner, expresa las intenciones de los autores de mostrar hoy a mujeres que el público comenzó a seguir a los 30, entre charlas sexuales, juguetes y aventuras desenfadadas. En sus 50 y pico, parte de esa gracia parece puesta en la maternidad y decoración de interiores.

Michael Patrick King.jpg Michael Patrick King es el creador y showrunner de la serie. Periodista: ¿Cuál es el espíritu de esta tercera temporada?

Michael Patrick King: Transcurre en verano en Nueva York, es sexy, trata sobre los vínculos, familiares, nuevos, viejos, posibles, de amistad. En tiempos en que hay tanto contenido, que el público esté esperando ver esta temporada es un milagro, y que tenga sus repercusiones, positivas o negativas, implica que la audiencia está invirtiendo tiempo, conectando, discutiendo televisión del modo en que lo hacía cuando empezamos con “Sex and the City” en los ‘90s. Solía ser la conversación de oficina al día siguiente, y lo que vimos con “And Just Like That” es que la gente comenta lo que gusta y lo que no gusta. El viaje de Carrie es emoción y realidad, algunos personajes abren nuevos caminos y se encuentran con un verde jardín brillante y otros con ratas. Una metáfora de la vida. Pero en nuestro programa, aún el jardín con ratas es hermoso.

P.: ¿En esta temporada se terminan de conformar los arcos dramáticos de los personajes? M.P.K.: Exacto, como cuando empezamos “Sex and the City”, cuyos personajes eran un enigma hasta la tercera temporada y recién ahí el público empezó a sacarles la ficha. Estamos en ese mismo punto en que la audiencia comienza a comprender el carácter y raíz de cada uno, y siempre intentamos sembrar desafíos a estos personajes para que haya algo que esperar de ellos o que tengan algo para lo que luchar. Tiene que ver con sus vínculos personales, laborales o de amistad. P.: Resulta interesante ver en esta serie la vulnerabilidad de personajes tan fuertes. M.P.K.: Lo que uno intenta como autor es continuar milagrosamente mostrando diferentes facetas de las mismas personas y es así como se vuelven más reales. Y la única forma de mostrar a alguien como real es exhibiendo sus debilidades y fortalezas. De modo que ponemos obstáculos que les harán sacar la máscara, y así es como se conoce a las personas, como a los amigos. Cuanto más uno atraviesa junto al otro, más cercano se vuelve. P.: ¿Cómo es la sala de escritores en esta serie? M.P.K.: Es una combinación. Tengo dos escritores que vienen conmigo desde “Sex and the city” y son como familia. Tengo nuevos que vienen de “And Just Like That” y tengo jóvenes que se sumaron en esta temporada. Entonces se logra un entramado de ideas. Seis personas diferentes escriben a Carrie, piensan como Carrie, se preguntan cuáles son los sueños y deseos de todos. Siempre pienso la sala de escritores como jurado: se plantea una idea en el juicio y todos votan y deciden. Yo soy el juez entonces digo si se hará o no, pero usualmente es lo que la mayoría quiere. La sala de escritores es muy diversa, en términos de edad, etnia y estrato social. La única verdad es la de cada uno, pero todos son divertidos y buenos escritores. P.: ¿Estás en el set todo el tiempo? M.P.K.: Sí siempre, y es un carnaval. Filmamos en verano en New York, en el mismo momento en que se ve en pantalla pero un año después. Llevó seis meses y tuvimos excelente clima soleado. Ver lo que uno escribe en la piel de los actores siempre es reconfortante porque todo cobra vida. Para mi como productor y showrunner es como levantarme la mañana de Navidad y tenerlo todo. P.: ¿Cuánto incide la conexión con personajes que están en la audiencia hace casi 30 años? M.P.K.: Mucha gente que vio “Sex and the City” y se relacionaba con esas mujeres y sus batallas en esos tiempos ahora están en sus 50s y todavía la sociedad le dice a las mujeres cómo debieran ser a cierta edad, como deberían verse, como deberían actuar, todavía hay una lucha por descifrar como ser a los 50s o más. La serie siempre quiso focalizar en ser uno mismo, y ser amadas tal cual son. Ese era el mensaje de “Sex and the City” y es el mismo hoy. Ser uno a los 50s, 40s o 70s. P.: ¿En qué estás trabajando a futuro? M.P.K.: En una película sobre una golfista que decide volverse profesional a los 50. Renée Zellweger sería la protagonista y es otra gran historia sobre una mujer empoderada a los 50.

