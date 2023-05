Andy Muschietti podría dirigir una nueva película de Batman







El actor argentino esta a días de estrenar en cines The Flash y es firme candidato para ponerse detrás de las cámaras en un futuro proyecto del personaje de DC.

Andy Muschietti

Andy Muschietti, dejo entrever su posible participación en la dirección de una próxima película en el Universo DC con Batman como protagonista. Aunque no existe un anuncio oficial, su comentario críptico sobre el giro que le gustaría dar al personaje de Bruce Wayne está generando mucha especulación entre los fans en redes sociales.

Durante una reciente conversación en Twitter con Josh K. Elliott, editor global sénior de Narcity Canada, Muschietti dejó entrever que podría estar involucrado en la dirección de la película que por ahora lleva el nombre de "The Brave and the Bold".

Puntualmente se le preguntó si tras trabajar con el Batman de Michael Keaton, creado por Tim Burton y el Batman de Ben Affleck, creado por Zack Snyder, le gustaría trabajar con su propia versión del héroe. La respuesta de Muschietti fue: “No puedo hablar de eso… todavía”.

Si a The Flash le va bien, no sería raro que Warner Bros. Discovery y James Gunn lo tengan en cuenta para el futuro de la franquicia, considerando también que el director continúa trabajando para la compañía con la serie precuela de It, Welcome to Derry.

The Flash Qué se sabe de Batman: The Brave and the Bold James Gunn reveló respecto al proyecto que será una película de Batman centrada en su relación con Robin, quien será la tercera encarnación del personaje Damien Wayne en lugar de Dick Grayson o Jason Todd. Esta será una nueva versión de Batman completamente separada de la versión del personaje de Robert Pattinson y Ben Affleck. Se dice que la película está fuertemente inspirada en la carrera cómica de Grant Morrison sobre el héroe, así como en la de Tom King. The Brave and the Bold conducirá hacia la siguiente película de DCU, Supergirl: Woman of Tomorrow.

Temas Batman

película