Ant-Man And The Wasp: Quantumania, su escritor esta "sorprendido" por las críticas negativas

"Para ser honesto, esas críticas me tomaron por sorpresa", dijo Loveness, "estaba en un punto bastante bajo... Esas no eran buenas críticas, y yo estaba como, '¿Qué...?'". Agregó: “Estoy muy orgulloso de lo que escribí para Jonathan [Majors] y Michelle Pfeiffer (Janet Pym). Pensé que era algo bueno, ¿sabes? Así que estaba abatido y realmente triste por eso”.

Poco después de que se publicaran las primeras reseñas, Loveness decidió asistir a una proyección pública para ver cómo reaccionaba el público a la película en tiempo real. Como dice Loveness a The Daily Beast, la audiencia aparentemente disfrutó la película, y la mayoría de los espectadores se rieron de los chistes que había escrito.

“Estoy como, '¡Maldita sea! ¡No, [las reseñas] están equivocadas! ¡Estoy en lo cierto! ¡MODOK es genial!'”, dijo sobre su reacción inicial a la recepción de la película por parte de los fanáticos. “Estoy bastante contento con eso en general, y creo que aprendí a recibir un golpe esta semana. Y ahora que aprendí que no es tan malo, puedo seguir haciendo cosas”.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania, la última entrada en la franquicia de superhéroes del UCM, está protagonizada por Paul Rudd como Ant-Man/Scott Lang, Evangeline Lilly como The Wasp/Hope Van Dyne y Jonathan Majors como el nuevo gran villano Kang el Conquistador.