Apple compró los derechos de Cherry, la nueva película de los hermanos Russo

Cherry.jpg Tom Holland protagonizará la película Cherry, que Apple compró por u$s 50 millones. Apple Inc.

La historia se basa en el libro de Nico Walker sobre un médico del ejército de Estados Unidos que regresa de Irak con un caso severo de estrés postraumático sin diagnosticar y por el cual se vuelve un ladrón de bancos adicto al opio. En el mismo se verá un reencuentro entre los hermanos Russo y Holland, quien ya participó en sus dos películas más exitosas: Infinity War y Endgame (esta última consiguió el récord histórico de recaudación).

Otras de las estrellas presentes en el film son: Ciara Bravo (Red Band Society) quién será co-protagonista junto con Kelli Burglund (Fosse/Verdon), Jack Reynor (Midsommar), Forrest Goodluck (The Revenant), Jeff Wahlberg (Dora and the Lost City of Gold), Michael Gandolfini (The Deuce), Kyle Harvey (The After Party) y Thomas Lennon (Reno 911!).

La película es altamente esperada por los fanáticos del género, quienes tienen cada vez más excusas para suscribirse al servicio de Apple Tv+. Entre las películas y series más esperadas se encuentran “Fundación”, basada en las historias de ciencia ficción de Isaac Asimov, o la próxima película de Martin Scorsese: “Killers of the Flower Moon”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.