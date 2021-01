Joaquin Phoenix interpretará a Napoleón Bonaparte en la nueva pelícual de Apple Studios

La vida del militar francés Napoleón Bonaparte será llevada a la gran pantalla de la mano de Joaquin Phoenix, quien tomará el poder del emperador galo, y Ridley Scott como director detrás de las cámaras, en una producción que llevará como título Kitbag y comenzará su rodaje a principios de 2022 en el Reino Unido. Según anunciaron desde Apple Studios, rama audiovisual del gigante tecnológico y encargado de la producción de la película, el guión será realizado por David Scarpa, quien ya trabajó en producciones como Todo el dinero del mundo o The Man in the High Castle.