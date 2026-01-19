Germán Daffunchio habló sobre Soda Stereo y generó polémica: "Siempre me pareció una porquería" + Seguir en









Los dichos del líder de Las Pelotas generaron polémica entre los fanáticos y seguidores del trío integrado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Daffunchio dio su opinión sobre Soda Stereo y fue viral en redes.

Germán Daffunchio, líder de Las Pelotas y exintegrante de Sumo, se volvió viral en redes sociales después de un clip suyo criticando a Soda Stereo tomó relevancia por opinión sin filtro sobre la banda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sus dichos, realizados durante una entrevista televisiva, generaron polémica entre los fanáticos y seguidores del trío integrado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Los contundentes dichos de Daffunchio sobre Soda Stereo y Gustavo Cerati En una charla con Walter Queijeiro en Fox Sports, Daffunchio fue directo al opinar sobre la banda: “A mí nunca me gustó, me pareció siempre una porquería. Demasiado careta. La carrera solista de Cerati es otra música, es mucho más interesante”. Luego, analizó el contexto del rock argentino en la década de los 80 y explicó por qué considera que la propuesta de Soda Stereo estaba en las antípodas de lo que representaba Sumo.

"En la época de Sumo había dos lados: uno era el de la cara bonita, el peinadito prolijo, que podría representar Soda Stereo; y del otro lado estábamos nosotros que éramos el opuesto, otra cosa”, sostuvo. Para Daffunchio, el principal aporte de Cerati y compañía no fue artístico sino comercial. Según su mirada, Soda Stereo simbolizó "una parte del rock con la que no necesariamente todos estábamos de acuerdo”.

"Se creó lo que después se llamó rock latino, y ellos fueron cabeza de puente, junto con Virus o Los Enanitos Verdes, para abrir Latinoamérica”, dijo para luego críticar el contenido de ese movimiento, al que definió como "liviano" y distante de la realidad social que atravesaban otras bandas de la época. "Eran canciones livianitas. Ellos eran lindos, toda esa cuestión. Muy alejado de la realidad de donde veníamos nosotros”, afirmó.

Para reforzar su postura, Daffunchio trazó una comparación directa entre las letras de canciones de ambas bandas. "Mientras nosotros cantábamos ‘La rubia tarada, bronceada, aburrida, pregunta ¿por qué te pelaste?’, ellos cantaban ‘Oh, oh, oh, nada personal’. Son mundos distintos", concluyó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MktRegistrado/status/2012897694688088348&partner=&hide_thread=false “SODA STEREO SIEMPRE ME PARECIÓ UNA PORQUERÍA”



Germán Daffunchio, cantante de @laspelotas, nos dio su visión acerca de Soda Stereo, y cómo en su época como integrante de Sumo, las dos bandas tenían un estilo muy diferente.



¿Coincidís con su mirada? pic.twitter.com/HMINVdfrh7 — Marketing Registrado (@MktRegistrado) January 18, 2026