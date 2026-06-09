Ari Aster reveló que escribió una precuela de su película de terror "Hereditary"

Estrenada en 2018, esta película de terror psicológico catapultó a Aster a la fama y batió récords para el estudio A24 en aquel entonces.

A pesar del rotundo éxito financiero y de crítica de su ópera prima, Hereditary (2018), el director de cine de terror de Ari Aster no pensó inmediatamente en realizar una secuela.

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En el marco de la Semana Sombría anual de la American Cinematheque, que incluyó una selección de sus obras, como Midsommar: Director's Cut , Beau Is Afraid y Eddington , el cineasta habló ayer en una sesión de preguntas y respuestas, revelando que tiene un guion ambientado en ese universo, pero que no tiene planes inmediatos de desarrollarlo más.

“Escribí una precuela”, dijo Aster, según el portal Gold Derby. “Nunca siento que sea el momento adecuado. Es una precuela, no una secuela, así que no sé adónde va esto” .

Durante el mismo evento, Aster reflexionó sobre la actual ola de jóvenes cineastas independientes de terror. Destacó a Kane Parsons , el director de 20 años detrás de Backrooms de A24, un largometraje nacido de una serie viral de YouTube, y a Curry Barker , director del exitoso Obsession , diciendo: "Este mes está siendo muy interesante con Curry y Kane. Él es realmente interesante. Tiene 20 años y lo que ha estado haciendo en Blender, creo que demuestra claramente que sigue una visión. Me entusiasma verlo".

El éxito de Hereditary y lo planes futuros de Ari Aster

Estrenada en 2018, esta película de terror psicológico catapultó a Aster a la fama y batió récords para A24 en aquel entonces, alcanzando una recaudación mundial de más de 90 millones de dólares.

El filme, escrito y dirigido por Aster, narra la historia de una familia devastada por el duelo que comienza a experimentar sucesos siniestros e inexplicables. El reparto incluye a Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd y Gabriel Byrne.

Aunque Aster deja en paz a la familia Graham por ahora, este artista polifacético está trabajando actualmente en otra película, que será su último proyecto después de la satírica película neo-noir Eddington, que se estrenará en 2025.

Aster dirigirá la película Scapegoat, cuyo guion también escribió, y que Scarlett Johansson protagonizará. Aster volverá a colaborar con el estudio A24, distribuidora de sus cuatro películas anteriores.