La magia de Federico Fellini revive en el Palacio Libertad: cine al aire libre y un espectáculo especial

Una invitación doble para los fanáticos del cine y la música con una propuesta que cruza el universo de Federico Fellini en dos formatos distintos, gratuitos y abiertos al público.

Este sábado 29 de noviembre, el área de Cine del Palacio Libertad (exCCK) invita a disfrutar de una proyección de cine clásico al aire libre en la Explanada del Palacio Libertad, en articulación con el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires. El título elegido es Los inútiles , comedia dramática de Federico Fellini filmada en la década de 1950.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De qué trata Los inútiles: Amantes del ocio, de la diversión, de una existencia absolutamente inactiva, cinco amigos ven pasar sus días y sus noches en las esquinas y los cafés de su pueblo en la costa adriática italiana. Sin embargo, por distintos acontecimientos, sus vidas llegarán a un punto crucial en donde deberán tomar ciertas decisiones.

La actividad no requiere reserva de entradas: el ingreso es por orden de llegada. Las proyecciones comienzan puntualmente: se recomienda al público llegar unos minutos antes del horario de inicio. En caso de lluvias o mal tiempo, la función será suspendida.

Esenciales es el ciclo de conciertos del Palacio Libertad que celebra la obra de artistas mediante la revisión de sus grabaciones emblemáticas, interpretadas por una selección de directores y músicos invitados que le imprimen su propia huella a la obra.

En diciembre, se presenta Fellinesca , espectáculo ideado por Valeria Ambrosio y dedicado a la maravillosa obra del gran maestro del cine Federico Fellini . Un paseo onírico por el mundo de las imágenes, las sensaciones, los sueños y, sobre todo, la música que, sin tiempo ni espacio, habita en nuestra memoria e incluye canciones de películas como La Strada (1954), 8½ (1963), Amarcord (1973), Casanova (1976), La ciudad de las mujeres (1980) e Intervista (1987).

Con dirección musical y arreglos de Juan Serruya, estos títulos inolvidables serán recreados por un ensamble orquestal y siete grandes intérpretes de la escena del musical: Patricia Browne, Andrea Cantoni, María Susana Ceva, Georgina Frére, Iara Lublinsky, Coni Marino y Juliana Ruiz.

El ensamble estará integrado por Damián Carrasco en batería y percusión, Leandro Marquesano en piano y acordeón, Gabriel Archilla en trompeta, Marcelo Schinder en tuba, Nicolás Reboredo y Sebastián Martínez en violines, Christine Brebes en violín y mandolina, Pablo Trivella en viola y Agustina Saldivar en violoncello. Además, participarán destacados músicos pertenecientes a la Dirección Nacional de Elencos Estables.

La puesta escénica estará a cargo de Leo Gaetani y la puesta de luces contará con Juan García Dorato.

Esenciales: Fellinesca, un espectáculo que recrea la música de las obras más emblemáticas de FelliniSábado 6 de diciembre, 20 h y domingo 7 de diciembre, 19 h, Auditorio Nacional.

Actividad gratuita con cupo limitado; requiere retiro previo de entradas en boletería desde dos horas antes de cada función. La función del sábado se transmite en vivo por la radio online del Palacio.