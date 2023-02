Ariana Grande y The Weeknd preparan una nueva colaboración

Grande también adelantó en el pie de foto: “Escribí y grabé un verso para mi amigo después de un día de 14 horas en el set. Esta cierta excepción tenía que hacerse…”

Aún no se han dado detalles sobre cuándo se lanzará la colaboración. La pareja se unió previamente en un remix del exitoso sencillo de The Weeknd "Save Your Tears" en 2021 de su álbum de 2020 "After Hours".

Antes de eso, Tesfaye trabajó en el sencillo de Grande de 2014 "Love Me Harder", y en 2020 hicieron un dueto en "Off The Table" de su LP de 2020 "Positions".

Mientras tanto, The Weeknd recientemente compartió detalles de un nuevo concierto especial llamado Live At SoFi Stadium .

La estrella del pop está invitando a los fanáticos a un especial grabado de su reciente paso por el estadio de Inglewood, California, como parte de su gira "After Hours Til Dawn". El especial podrá verse en HBO Max desde el 25 de febrero.