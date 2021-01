"Post": un arte para después de la pesadilla

Los artistas convocados intentan una aproximación a las preguntas planteadas. Pablo Rosales, (Buenos Aires, 1977) incorpora elementos gráficos, estarcidos, stencil, recurre a la palabra post con la que juega en frases a la manera de sellos sobre una impresión ink-jet cuyo fondo es un grabado de Goya. Boba es una colectiva editorial, un grupo de pensamiento dedicado al arte contemporáneo establecido en La Plata que se inserta desde 2015 en los debates actuales del arte y la comunicación. En los afiches, de muy variada tipografía y color, se lee: “Hice lo que pude”, ”Mientras se grita ¡Fuego!, muchos miran para otro lado”, “Ley de Humedales, ¡Ya!”, ¿Preferís amoldarte o desarrollar estrategias?

El colectivo Fábrica de Estampas pone énfasis en imágenes que se multiplican, circulan en las redes y en las calles respondiendo a las urgencias del presente. Se estamparon banderas para algunos proyectos comunitarios surgidos en la pandemia. Destacan que “las banderas son señales que desde las ventanas o las paredes indican otros caminos posibles”. La obra de Ivana Vollaro ( Buenos Aires, 1971) remite a un tiempo suspendido o latente, un tiempo incierto y de espera sujeto a la virtualidad. Para esta muestra realizó una serie de tarjetas postales con las inscripciones de frases a las que estamos sometidos por internet, entre ellas: “Espere a que el anfitrión inicie la reunión”, “Nuestro servicio se encuentra momentáneamente afectado”, “Aguarde. Estamos procesando su información”, “La página a la que desea acceder no está disponible o ha dejado de existir”, “Los tiempos de espera podrían ser superiores a lo previsto”. No falta la proyección sobre una pared del famoso círculo que no se cierra y que gira dejándonos en estado de impotencia permanente, círculo que se replica con stencil provocando un ejercicio óptico. Esta muestra que ocupa temporalmente la planta baja de CNB, Riobamba 985, se puede visitar con turno los viernes y sábados de 17 a 20.