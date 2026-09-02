Según Ridley Scott, la secuela de "Gladiador" no funcionó ya que Paul Mescal no era "lo suficientemente masculino"

La película de 2024 vio a Mescal tomar el relevo de Russell Crowe como un hombre que busca venganza convirtiéndose en gladiador en el Coliseo de Roma.

Según un nuevo informe, el director Ridley Scott culpó al actor Paul Mescal de la tibia recepción en cines de Gladiador II .

La secuela de 2024 del drama histórico ganador del Oscar del año 2000 vio a Mescal tomar el relevo de Russell Crowe como un hombre que busca venganza convirtiéndose en gladiador en el Coliseo de Roma. A pesar de ser un éxito de taquilla, recaudando 462 millones de dólares y obteniendo una calificación del 80% en Rotten Tomatoes, muchos la consideraron inferior a la original.

Según un nuevo informe del boletín informativo de Puck, What I'm Hearing, el escritor Matthew Belloni escribe que Ridley Scott culpó a Mescal de la respuesta de la película, alegando que no era lo suficientemente "masculino" para el papel.

Supuestamente, esta decepción provocó que Jacob Elordi lo reemplazara en la nueva película de Scott, The Dog Stars . Sin embargo, el cambio pudo haber sido afortunado para Mescal, ya que la nueva película fracasó en taquilla en su fin de semana de estreno.

El protagonista de la película original, Russell Crowe , mencionó en numerosas ocasiones su desdén por la película, diciendo que carecía de un "núcleo moral" y que la película había "fracasado".

Tras Gladiador II, Paul Mescal alcanzaría el éxito con el drama ganador del Oscar, Hamnet, y pronto interpretará a Paul McCartney en la próximas próximas películas biográficas (serán cuatro partes) sobre The Beatles. Recientemente, él y sus compañeros de reparto fueron vistos recreando la famosa portada del álbum "Abbey Road" para la película.

Ridley Scott y su regreso a la saga de "Alien"

El director de 88 años reveló recientemente que planea regresar a la longeva franquicia de ciencia ficción. La próxima entrega se centrará en el personaje de David (Michael Fassbender), de Prometheus y Alien: Covenant, quien crea un "mundo nuevo y valiente para sí mismo", según declaró el director en una entrevista con el LA Times recientemente.

El personaje de David es un androide con inteligencia artificial defectuosa que era miembro del equipo de mantenimiento de la nave Prometheus. “Las IA pueden descontrolarse”, dijo Scott en la entrevista. “Y si lo hacen, es como una bomba”.