Los Rolling Stones podrían salir de gira en 2026 según su pianista Chuck Leavell: "No me cabe la menor duda"

El pianista de los Rolling Stones , Chuck Leavell , ha insinuado que podría estar preparándose una gira europea para 2026.

Los legendarios rockeros concluyeron su gira más reciente, "Hackney Diamonds" , el año pasado, que los llevó a recorrer Norteamérica para promocionar su álbum homónimo de 2023.

Sin embargo, al parecer, los planes para una gira por el Reino Unido y Europa este año se cancelaron debido a complicaciones con los recintos, los viajes y compromisos previos. Se rumoreaba que los Stones visitarían ciudades como París, Barcelona y Roma, además de ofrecer cuatro grandes conciertos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Tras los rumores de una gira europea, Leavell declaró a la columna Bizarre del periódico The Sun que la banda podría visitar pronto el continente para ofrecer algunos conciertos. Según The Sun, que asistió a la presentación de la reedición del álbum de 1976 "Black And Blue" , Leavell habría dicho: “Todavía no quieren colgar las botas del rock 'n' roll. No me cabe la menor duda” .

“Hemos tenido bastante éxito en Estados Unidos en los últimos años, así que creo que lo más probable es que sea en otro lugar, y mi mejor suposición sería que probablemente en Europa”.

Leavell también se hizo eco de comentarios anteriores del guitarrista Ronnie Wood, quien confirmó que un nuevo álbum de la banda está “terminado” y saldrá en 2026.

"Han estado grabando", declaró Leavell. "Estoy seguro de que ya hay música nueva, y estoy seguro de que es genial. También estoy convencido de que la banda tiene muchas ganas de tocar".

Más voces presagian una gira de los Rolling Stones en 2026

Mientras tanto, el productor Andrew Watt ha confirmado que producirá el nuevo álbum de los Rolling Stones. Watt produjo su vigésimo cuarto álbum de estudio, "Hackney Diamonds", ganador de un Grammy en 2023, y describió trabajar con la banda como "trabajar para Batman".

“Cuando la lengua está en el aire, simplemente haces…”, explicó misteriosamente. “Puedo decir que grabamos algo juntos, pero eso es todo lo que puedo decir”.

El hijo de Keith Richards, Marlon, también confirmó que la banda había estado trabajando en un nuevo álbum el pasado septiembre, describiéndolo como "prácticamente terminado".

Marlon llegó a especular que el grupo estaba “planeando una gira por Europa”, aunque la gira no ha sido confirmada oficialmente al momento de escribir este artículo.