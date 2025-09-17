"Tulsa King": la serie protagonizada por Sylvester Stallone fue renovada para una cuarta temporada







La tercera temporada de la serie estrena este domingo en Paramount+. Fue la serie original más vista de la plataforma en 2024.

Stallone regresa con su serie al streaming.

Tulsa King regresará para una cuarta temporada. Paramount+ ha renovado el programa antes del estreno de la tercera temporada el domingo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El orden no es ninguna sorpresa. La comedia dramática protagonizada por Sylvester Stallone fue la serie original más vista de Paramount el año pasado, logrando para la plataforma de streaming un récord de 21,1 millones de espectadores globales en el estreno de su segunda temporada.

Tulsa King también tiene un spin-off en proceso: NOLA King, protagonizada por Samuel L. Jackson, cuyo personaje Russell Lee Washington Jr. será presentado durante la nueva temporada.

De qué trata la tercera temporada de Tulsa King Descripción oficial de la tercera temporada: "El imperio de Dwight (Stallone) se expande, al igual que sus enemigos y los riesgos para su tripulación. Ahora, se enfrenta a sus adversarios más peligrosos en Tulsa hasta la fecha: los Dunmire, una poderosa familia adinerada que no se rige por las reglas del viejo mundo, lo que obliga a Dwight a luchar por todo lo que ha construido y a proteger a su familia".

Robert Patrick se une al programa como el patriarca de Dunmire, "un hombre poderoso con bolsillos profundos que trabaja en el negocio de licores".

Trailer _ Tulsa King _ Paramount+ El estreno de la temporada es este domingo 21 de septiembre en Paramount+. La tercera temporada de Tulsa King también está protagonizada por Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike “Cash Flo” Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, con Garrett Hedlund y Dana Delany. Dave Erickson es showrunner y productor ejecutivo junto con sus compañeros EP Taylor Sheridan, Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Jim McKay, Sheri Elwood, Ildy Modrovich y Keith Cox.

Temas Series

Paramount