El entrenamiento recomendado para mayores de 65 años que es mucho mejor que salir a caminar

En la vejez, la actividad física no sólo debe reducirse a caminatas, existen ejercicios muy efectivos y accesibles.

La mejor manera de llegar a la vejez de forma saludable es con ejercicios. Imagen: Freepik

A medida que envejecemos, es natural tender a reducir el entrenamiento, o bien, optar por ejercicios más aeróbicos y de flexibilidad que de fuerza. Esto no es malo de por sí, pero puede contribuir a la pérdida de masa muscular (sarcopenia), que aumenta, sobre todo, después de los 40 años.

Por eso, es importante balancear la actividad física con diferentes tipos de entrenamientos. Pero, también hay que tener en cuenta que algunos ejercicios pueden ser peligrosos, más aún después de los 60 años. Una actividad efectiva y de bajo impacto, ideal para esta edad es saltar la soga.

Saltar la soga Uno de los ejercicios más completos para los adultos mayores. Imagen: Freepik Saltar la soga: los beneficios de este sencillo ejercicio Además de ser más efectivo en la pérdida de grasa no deseada, saltar la soga es una excelente manera de mejorar la resistencia cardiovascular, coordinación y fuerza. Al entrenar de forma segura, esta actividad se vuelve una herramienta efectiva para mantener un envejecimiento activo.

También sirve para incrementar la resistencia, aumentar la densidad ósea, mejorar el equilibrio y la coordinación, fortalecer los músculos, reducir el estrés y estimular el cerebro. Esto brinda otros beneficios como: Aumento de la capacidad pulmonar, mayor seguridad al caminar y moverse, prevención de caídas por el equilibrio mejorado, mayor agilidad y rapidez de reflejos y mejora del rendimiento físico general.

Rutinas para comenzar a implementarlo en tu entrenamiento Una buena forma de comenzar a utilizar este ejercicio, es incluirlo a una rutina de entrenamiento de forma progresiva, para evitar lesiones o fatiga indeseada. Entre las más recomendadas están:

Rutina básica de bajo impacto : Consiste en realizar 30 segundos de saltos suaves y descansar 40 segundos, repitiendo este circuito 6 veces. Esto es ideal para principiantes o para personas que vuelven al ejercicio.

: Consiste en realizar 30 segundos de saltos suaves y descansar 40 segundos, repitiendo este circuito 6 veces. Esto es ideal para principiantes o para personas que vuelven al ejercicio. Saltos alternados : En esta actividad se salta en un sólo pie, sin elevarse demasiado del piso. Se debe alternar 1 minutos de saltos y 1 de descanso. Sirve para mejorar la coordinación.

: En esta actividad se salta en un sólo pie, sin elevarse demasiado del piso. Se debe alternar 1 minutos de saltos y 1 de descanso. Sirve para mejorar la coordinación. Rutina combinada con equilibrio: Consiste en realizar 15 segundos de saltos comunes y 15 de apoyo en un pie. Se repiten 8 rondas y ayuda a fortalecer los tobillos y mejorar la estabilidad.

