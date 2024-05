Aurora llega al Movistar Arena: cómo y dónde conseguir las entradas

Después de conquistar los escenarios del Reino Unido y ocupar un lugar entre los diez discos más escuchados con su álbum anterior The Gods We Can Touch (2022), Aurora está de vuelta con su último disco de estudio What Happened To The Heart?, que la traerá nuevamente a tierras argentinas de la mano de DF Entertainment y de DG Experience, para brindar una noche llena de magia y emociones en el Movistar Arena, el próximo 13 de noviembre.