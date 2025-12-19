James Cameron desmiente a Matt Damon y asegura que nunca le ofrecieron protagonizar "Avatar" + Seguir en









El actor dijo anteriormente que rechazó la oferta y la chace de llevarse el 10% de las ganancias de la taquilla de la primera película.

Cameron habló sobre los dichos del actor sobre protagonizar Avatar.

James Cameron ha negado la afirmación de Matt Damon de que le ofrecieron el papel principal en la película Avatar de 2009.

En 2019, la estrella de Jason Bourne reveló en una entrevista con GQ que Cameron le había ofrecido el papel de Jake Sully, el protagonista de la película original, además del 10% de la taquilla. Sully fue finalmente interpretado por Sam Worthington.

“Jim Cameron me ofreció Avatar”, dijo entonces. “Y cuando me la ofreció, me dijo: 'Mira, no necesito a nadie. No necesito un nombre para esto, un actor reconocido. Si no la aceptas, buscaré a un actor desconocido y se la daré, porque la película realmente no te necesita. Pero si aceptas el papel, te daré el 10 por ciento [de las ganancias de taquilla]”. Dado que la película recaudó más de 2.900 millones de dólares, concluyó: “En realidad, he dejado más dinero sobre la mesa que cualquier otro actor”.

El actor fue filmado repitiendo la historia en un panel de preguntas y respuestas en 2023.

La respuesta de James Cameron a Matt Damon sobre Avatar En una nueva entrevista con el portal The Hollywood Reporter antes del estreno de la tercera película, Avatar: Fire And Ash , Cameron cuestionó la afirmación.

“Nunca le ofrecieron el papel”, dijo el cineasta. “No recuerdo si le envié el guion o no. ¿No lo creo? Luego terminamos en una llamada y me dijo: 'Me encantaría explorar la posibilidad de hacer una película contigo. Te respeto mucho como cineasta'. [Avatar] suena intrigante. Pero tengo que hacer esta película de Jason Bourne. Acepté, es un conflicto directo, así que, lamentablemente, tengo que rechazarla. Pero nunca se lo ofrecieron. Nunca hubo un acuerdo. Nunca hablamos del personaje. Nunca llegamos a ese punto. Fue simplemente un problema de disponibilidad". Añadió: "Lo que ha hecho es extrapolar la idea de que 'obtengo el 10% de los ingresos brutos de todas mis películas'. Y si, en su opinión, eso era lo que le habría costado hacer Avatar, no lo habría hecho. Créeme". Cameron concluyó: "Así que ya no tiene que culparse más. Matt, ¡no te preocupes, amigo! No te perdiste nada". Avatar sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos, con su secuela de 2022, Avatar: The Way Of Water, en tercer lugar con 2.300 millones de dólares