Barbie: revelan el porqué de una llamativa decisión de vestuario

"Ese vestido no dice Barbie especialmente", dijo Durran y explicó: "Tracé la historia de Mattel en cuanto a vestuarios y al preguntarles por el más popular de los últimos 5 o 10 años, me mostraron un vestido amarillo". La diseñadora relató que ese mismo no sería reconocible, pero que tomó la idea del color y la aplicó a sus diseños.

Greta Gerwig le dijo a The New York Times que ver su película Barbie convertirse en un éxito histórico es "tan increíble". La película debutó con u$s162 millones en la taquilla de Estados Unidos, rompiendo el récord de fin de semana de apertura para una directora. Luego obtuvo u$s26 millones en su primer lunes después del lanzamiento, estableciendo un nuevo récord interno de Warner Bros. para el estudio.

Con récords rotos y elogios de la crítica, las conversaciones en torno a "Barbie" ya están girando hacia una posible secuela. The New York Times le preguntó a Gerwig si "Barbie" es "el comienzo de una franquicia" o "una historia completa con un final definitivo". La directora y coguionista no dio una respuesta definitiva, pero dijo que no es algo en lo que este pensando ahora.

Greta Gerwig.webp Greta Gerwig.

“En este momento, es todo lo que tengo”, dijo Gerwig. “Me siento así al final de cada película, como si nunca tuviera otra idea y todo lo que siempre quise hacer, lo hice. No quisiera aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento, estoy en cero”.

Furor por BaiRBIE.me, la app que te convierte en Barbie y Ken

La "Barbiemanía" se hace sentir en todo el mundo, tras el lanzamiento de la película de Greta Gerwig inspirada en la famosa muñeca Barbie. De la mano de la Inteligencia Artificial, en las redes sociales circuló una herramienta que te convierte en alguno de los personajes, con tan solo una selfie.

Se trata de BaiRBIE.me, una página web que no requiere la descarga de aplicaciones ni programas. Los usuarios pueden elegir la transformación, ya sea en Barbie o en Ken. Una vez aceptados los términos y condiciones del servidor, se puede terminar el proceso dando click al botón “hacer mi BaiRBIE”.