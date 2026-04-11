Disney sorprendió con la secuela de una de las series distópicas más escalofriantes de los últimos años + Seguir en









La exitosa producción ahora continúa su historia con nuevos personajes que van a mantener atrapados tanto a los fanáticos como a los nuevos espectadores.

La serie continua con la historia de una exitosa producción de Disney. Gentileza - Disney+

Disney + acaba de mejorar el año de los fanáticos de "El cuento de la criada" con una nueva serie que continua con la historia que contó esta gran producción. La plataforma ahora propuso un pequeño cambio de foco con la adaptación que ya conocíamos de la novela homónima de Margaret Atwood con una trama que va a complacer a todos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El escenario sigue siendo Gilead, pero la historia transcurre muchos años después de la serie original y le da lugar a nuevas voces. Si bien el régimen continúa igual, se puede notar como impactó el paso del tiempo tanto en los vínculos, como en las reglas y tensiones.

Los Testamentos Los fanáticos de esta historia vienen esperando esta serie hace meses. Gentileza - Disney+ De qué trata Los Testamentos: De las hijas de Gilead "Los Testamentos" se sitúa quince años después de los hechos narrados en "El cuento de la criada". La trama se apoya en la novela publicada por Margaret Atwood, en 2019, y muestra una mirada distinta sobre Gilead, un territorio que todavía tiene su estructura autoritaria.

La historia deja atrás a June Osborne y se centra en una generación que creció bajo las normas del régimen. Agnes y Daisy, hijas de June, ya son adolescentes y no tienen recuerdos del mundo previo. Para ellas, la vida siempre estuvo marcada por el control, la obediencia y la educación impuesta.

La serie explora cómo estas jóvenes, formadas para aceptar matrimonios arreglados y roles estrictos, empiezan a dudar del sistema. A partir de esos cuestionamientos salen alianzas, conflictos y actos de resistencia. Ann Dowd vuelve como la temida tía Lydia, una figura muy importante dentro de la estructura de poder.

Disney+: tráiler de Los Testamentos: De las hijas de Gilead Embed - Los Testamentos: De las hijas de Gilead | Tráiler Doblado | Disney+ Disney+: elenco de Los Testamentos: De las hijas de Gilead Ann Dowd como tía Lydia

Chase Infiniti como Agnes

Lucy Halliday como Daisy

Rowan Blanchard

Mattea Conforti

Isolde Ardies

Shechinah Mpumlwana

Birva Pandya

Mabel Li

Amy Seimetz

Brad Alexander

Zarrin Darnell-Martin

Eva Foote

Kira Guloien

Temas Disney

Series