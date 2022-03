"The Batman" continúa encabezando la taquilla mundial

La venta de boletos para “The Batman” disminuyó un 51% desde su debut de u$s134 millones, una mejor retención que la mayoría de las tiendas de campaña de cómics, con o sin pandemia. Los lanzamientos recientes de la era Covid-19, como "The Suicide Squad", "Eternals", "Black Widow" y "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", se desplomaron entre un 53% y un 71% en sus salidas de segundo año. Y otras adaptaciones de DC, incluidas "Justice League", "Batman v Superman: Dawn of Justice" y "Wonder Woman", descendieron entre un 43 % y un 69 % después de su fin de semana inaugural.

Las críticas positivas y el fuerte boca a boca han hecho que el público regrese a "The Batman", protagonizada por Robert Pattinson como Batman, Zoe Kravitz como Catwoman y Paul Dano como Riddler. Dirigida por Matt Reeves, la película PG-13 "The Batman", que tiene una duración de tres horas que te adormecen el trasero, echa un vistazo descarnado a los primeros días de Bruce Wayne como "el mejor detective del mundo".

“The Batman”, con un presupuesto de 200 millones de dólares, ha sido un éxito comercial necesario para Warner Bros. Después de lanzar toda su lista de películas de 2021 simultáneamente en HBO Max (en Estados Unidos), “The Batman” es el primer estreno cinematográfico exclusivo para cines del estudio en más de 12 meses. En el futuro, Warner Bros. ha anunciado planes para mantener sus películas en los cines durante 45 días antes de poner sus nuevos títulos en HBO Max.