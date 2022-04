"The Batman" en HBO Max: una alegoría al cine de David Fincher

En "The Batman", un asesino apunta a la élite de Ciudad Gótica con una serie de sádicos asesinatos y dejando un rastro de pistas crípticas. El "detective más grande del mundo" debe descender hasta lo más oscuro y profundo de la ciudad. Allí se encuentra con personajes como Selina Kyle (Zoë Kravitz), The Penguin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) que serán una parte fundamental de la trama.

A medida que la evidencia comienza a escalar y los planes del perpetrador identificado como The Riddler (Paul Dano) se vuelven más grandes, Batman debe forjar nuevas relaciones para desenmascarar al culpable y hacer justicia por el abuso de poder y la corrupción que ha plagado durante mucho tiempo a Ciudad Gótica.

A la vista, estamos ante una premisa que mucho tiene que ver con lo que fue "Seven" (o Se7en) de 1995 y en menor medida con "Zodiac" de 2007, ambas obras esenciales del thriller moderno dirigidas por David Fincher.

The Batman Warner Bros.

“Seven” sin dudas lo cambio todo, es una historia que le dio una vuelta de tuerca a la gastada fórmula de películas “buddy cop”. Horrorizando y fascinando por igual a espectadores y críticos, contó una historia que exploraba la depravación humana y concluía con un final tan chocante que todavía hoy sigue impactando.

El filme sigue a dos detectives, el veterano y a punto de retirarse Somerset (Morgan Freeman) y el joven recién llegado Mills (Brad Pitt) el cual se acaba de mudar a la ciudad junto a su esposa Tracy (Gwyneth Paltrow). Somerset y Mills deberán trabajar juntos en la búsqueda de resolver una serie de asesinatos cuya metodología se basa en cada uno de los siete pecados capitales.

En "The Batman" esa dupla conformada por Somerset y Mills puede verse reflejada en la relación que se da entre Batman y el teniente James Gordon (Jeffrey Wright), y como ambos deben unir fuerzas para resolver los acertijos del villano interpretado por Dano. Un villano que visualmente desde su apariencia toma muchos elementos de lo que fue el asesino del zodiaco y que también envía mensajes cifrados tanto a la policía como a Batman, en una clara alusión a este caso que conmocionó a California y el mundo entre finales de los sesenta y mediados de los setenta.

The Batman Warner Bros.

Tanto "The Batman" como "Seven" desde su puesta en escena abrazan la idea de que la vida es sombría y sin sentido. Ambas películas muestran una ciudad cubierta por un cielo gris y una lluvia que por momentos es constante. Son ciudades plagadas de problemas, de violencia explicita y detectives agotados. Un ambiente impregnado de desesperanza y miseria.

Quizás la principal diferencia entre la cinta de Reeves y Fincher reside en, que en "The Batman" el héroe de turno emergerá como una luz de esperanza entre tanta oscuridad. En cambio "Seven" desde sus historia sofocante no da lugar a tal cosa.

En conclusión, "The Batman" es una cinta que disfrutaran tanto los amantes del personaje, como aquellos que abrazaron el realismo que intentó plasmar la trilogía protagonizada por Christian Bale y dirigida por Christopher Nolan, así como también los amantes del cine detectivesco plagado de suspenso y misterios.

Batman - Trailer Oficial.mp4

The Batman (2022) de Matt Reeves esta disponible en HBO Max.