"Belén": la película elegida para representar a Argentina en los Oscar llega a Prime Video







Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes.

"Belén" llega al streaming. Amazon Prime

Seleccionada como la representante oficial de Argentina para la categoría de Mejor Película Internacional en los 98º Premios de la Academia y para la categoría de Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya, Belén estará disponible en Prime Video a partir del 14 de noviembre, en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

De qué trata Belén Ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina, Belén sigue a Julieta, una joven acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la valiente abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes. A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

Belén - Tráiler Oficial Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi (Blondi) y producida por K&S Films (la compañía detrás de Relatos Salvajes, nominada al Oscar), Belén es una crítica contundente a las injusticias sistemáticas y un homenaje a la resistencia, la sororidad y la lucha constante por el derecho a la autonomía sobre el cuerpo.

El elenco incluye a Camila Plaate (Motoarrebatador), Laura Paredes (Argentina, 1985), Julieta Cardinali (Maradona: Sueño Bendito), y Sergio Prina (Motoarrebatador), con apariciones especiales de Luis Machín (Cromañón) y César Troncoso (El Eternauta), entre otros. Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes. La producción está a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S, con Diego Copello como productor ejecutivo.

Belén se suma a la creciente lista de películas originales argentinas de Prime Video, tras el éxito de Argentina, 1985, ganadora del Globo de Oro.