Jack White apuntó contra Donald Trump y su administración: "Es un peligro para todo el mundo"

Jack White criticó al presidente Donald Trump en las redes sociales, calificándolo de peligro “no solo para Estados Unidos sino para todo el mundo y no es una exageración”.

A principios de esta semana, White publicó una foto de la Oficina Oval en Instagram, calificándola de "repugnante" después de que Trump la transformara en un "vulgar, dorado y llamativo camerino de luchador profesional" . El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, respondió en un comunicado al Daily Beast , llamándolo un "perdedor fracasado y olvidado" que se ha estado "haciendo pasar por un verdadero artista".

White respondió el miércoles con un largo mensaje en la plataforma de redes sociales, afirmando que le parecía "gracioso" que tuviera que criticar la decoración de la Casa Blanca, en lugar de "sus tácticas de ICE de la Gestapo" o "su intento de golpe de Estado e insurrección de la turba", para recibir una respuesta.

"¿Qué tan mezquina, patética y susceptible puede ser esta administración?", escribió. "¿"Haciéndose pasar por un verdadero artista"? ¡Gracias por regalarme el grabado de mi lápida! En mi opinión, Trump se hace pasar por un ser humano ".

“Ese estafador naranja ha gastado más dinero de los contribuyentes haciendo trampa en el golf que ayudando a nadie en el país”, declaró. “Mejoren. Lo que sea. Con él no hay progreso, solo humo y espejos y exenciones fiscales para los ultrarricos. Así que, gente de la revista Maga, disfruten de su pavimento de hormigón sobre el jardín de rosas, su salón de baile de 200 millones de dólares en la Casa Blanca y sus ostentosas baratijas doradas pintadas con aerosol de Home Depot, porque no va a gastar dinero en ayudarlos a menos que encajen en su agenda de supremacía blanca de idiota rico de club de campo. ¡Guau, odia a quien ustedes odian! Bien por ustedes, siéntanse orgullosos de ustedes mismos, qué cristianos son todos”.

White tachó a Trump de "estafador" y "fascista de baja estofa", y terminó su discurso con una conclusión contundente: "Y no, yo tampoco soy demócrata, soy un ser humano criado en Detroit, soy un artista que ha tenido sus propios negocios, como su propia tapicería y sello discográfico, desde que tenía 21 años y que tiene suficiente sentido común para saber cuándo un crupier de 3 cartas es un estafador barato y un ladrón".

La demanda de Jack White a Donald Trump

En septiembre de 2024, él y Meg White, integrante de su banda White Stripes, presentaron una demanda contra Trump, acusándolo de "apropiación indebida flagrante" de su canción "Seven Nation Army" después de que su subdirector de comunicaciones la usara en un video en X, posteriormente eliminado, que mostraba a Trump saliendo al ritmo de la canción.