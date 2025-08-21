SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de agosto 2025 - 10:00

Jack White apuntó contra Donald Trump y su administración: "Es un peligro para todo el mundo"

El músico le dedicó un extenso mensaje al presidente de Estados Unidos a través de sus redes sociales.

El ex The White Stripes y fuerte mensaje contra Trump.&nbsp;

El ex The White Stripes y fuerte mensaje contra Trump. 

Jack White criticó al presidente Donald Trumpen las redes sociales, calificándolo de peligro “no solo para Estados Unidos sino para todo el mundo y no es una exageración”.

A principios de esta semana, White publicó una foto de la Oficina Oval en Instagram, calificándola de "repugnante" después de que Trump la transformara en un "vulgar, dorado y llamativo camerino de luchador profesional". El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, respondió en un comunicado al Daily Beast , llamándolo un "perdedor fracasado y olvidado" que se ha estado "haciendo pasar por un verdadero artista".

White respondió el miércoles con un largo mensaje en la plataforma de redes sociales, afirmando que le parecía "gracioso" que tuviera que criticar la decoración de la Casa Blanca, en lugar de "sus tácticas de ICE de la Gestapo" o "su intento de golpe de Estado e insurrección de la turba", para recibir una respuesta.

"¿Qué tan mezquina, patética y susceptible puede ser esta administración?", escribió. "¿"Haciéndose pasar por un verdadero artista"? ¡Gracias por regalarme el grabado de mi lápida! En mi opinión, Trump se hace pasar por un ser humano".

Embed - Jack White on Instagram: "I was raised to believe that we defeated fascism in World War II and that we would never allow it again in the world. I don't always state publicly my political opinions, and like anyone I don't always know all of the facts, but when it comes to this man and this administration I'm not going to be like one of the silent minority of 1930's Germany. This man is a danger to not just America but the entire world and that's not an exaggeration, he's dismantling democracy and endangering the planet on a daily basis, and we. all. know. it. -JW III... "To announce that there must be no criticism of the President, or that we are to stand by the President, right or wrong, is not only unpatriotic and servile, but is morally treasonable to the American public." - Theodore Roosevelt"

Llamó a Cheung y a la secretaria de prensa Karoline Leavitt “mentirosos profesionales” y lanzó un ataque mordaz contra Trump y sus partidarios.

“Ese estafador naranja ha gastado más dinero de los contribuyentes haciendo trampa en el golf que ayudando a nadie en el país”, declaró. “Mejoren. Lo que sea. Con él no hay progreso, solo humo y espejos y exenciones fiscales para los ultrarricos. Así que, gente de la revista Maga, disfruten de su pavimento de hormigón sobre el jardín de rosas, su salón de baile de 200 millones de dólares en la Casa Blanca y sus ostentosas baratijas doradas pintadas con aerosol de Home Depot, porque no va a gastar dinero en ayudarlos a menos que encajen en su agenda de supremacía blanca de idiota rico de club de campo. ¡Guau, odia a quien ustedes odian! Bien por ustedes, siéntanse orgullosos de ustedes mismos, qué cristianos son todos”.

White tachó a Trump de "estafador" y "fascista de baja estofa", y terminó su discurso con una conclusión contundente: "Y no, yo tampoco soy demócrata, soy un ser humano criado en Detroit, soy un artista que ha tenido sus propios negocios, como su propia tapicería y sello discográfico, desde que tenía 21 años y que tiene suficiente sentido común para saber cuándo un crupier de 3 cartas es un estafador barato y un ladrón".

La demanda de Jack White a Donald Trump

En septiembre de 2024, él y Meg White, integrante de su banda White Stripes, presentaron una demanda contra Trump, acusándolo de "apropiación indebida flagrante" de su canción "Seven Nation Army" después de que su subdirector de comunicaciones la usara en un video en X, posteriormente eliminado, que mostraba a Trump saliendo al ritmo de la canción.

