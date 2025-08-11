Maluma frenó su concierto en la Ciudad de México el fin de semana para regañar a una madre que llevó a su hijo pequeño al espectáculo sin protección auditiva.
Maluma y el enojo con una madre que llevó un bebé a su show: "Sean un poco más cuidadosos"
La actuación formó parte de la última etapa de su gira "+Pretty +Dirty World Tour", que finaliza el 16 de agosto.
“Con todo respeto… ¿Cuántos años tienen?”, le preguntó Maluma a la madre en un video de la interacción compartido en redes. “¿Un año? ¿Menos? Un año. ¿Crees que es buena idea llevar a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están tan jodidamente altos? ¿Dónde está el sonido tan fuerte? Ese bebé ni siquiera sabe qué hace aquí. La próxima vez, protégele los oídos o algo. De verdad. Es pesado. Es tu responsabilidad. Los estás moviendo como si fueran un juguete. Ese bebé no quiere estar allí, de verdad. Te lo digo con todo amor y respeto, ahora que soy padre… jamás los llevaría a un concierto. Para la próxima vez, sé un poco más consciente”.
La gira mundial "+Pretty +Dirty" de Maluma, compuesta por 21 conciertos, comenzó el 15 de marzo en Barcelona, España. El concierto final tendrá lugar en Guadalajara, México.
Maluma visitó recientemente el Baja Beach Festival en la Playa Rosarito, México, para encabezar el cartel junto a J Balvin y Don Omar. El evento también contó con las actuaciones de la rapera puertorriqueña Young Miko, la estrella pop brasileña Anitta, Blessd, Rels B, Oscar Maydo, Tito Double P, Cris MJ, El Alfa, Los Tucanes De Tijuana, Arcángel y Wisin.
