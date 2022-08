Black Mirror vuelve a Netflix: uno de los hermanos Culkin se suma a la nueva temporada

Según anunció el portal Deadline, Rory Culkin será uno de los protagonistas de esta nueva temporada. Culkin es hermano de la estrella de Succession, Kieran Culkin, y de Macaulay Culkin (Home Alone). Rory es conocido por su papel en la película Señales y más recientemente por ser parte de la serie Under the Banner of Heaven junto a Andrew Garfield.

El actor se suma a una lista ya confirmada de interpretes que incluye a Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton y Anjana Vasan. Este casting abarca específicamente tres episodios, y se entiende que más actores se unirán para más episodios del programa.

Los detalles específicos sobre las historias aún se mantienen en secreto, pero la Temporada 6 tendrá más episodios que la Temporada 5, que constaba de solo tres entregas y estaba protagonizada por Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace y Miley Cyrus.

El fuerte reparto siempre ha jugado un papel crucial en Black Mirror, que ha servido como plataforma de lanzamiento para varios actores durante las últimas cinco temporadas del programa.

Han pasado tres años desde que la Temporada 5 de Black Mirror se estrenó en Netflix en junio de 2019. La próxima temporada es la primera en surgir desde que el creador Charlie Brooker y su socia creativa Annabel Jones abandonaron su productora House of Tomorrow, respaldada por Endemol. Shine Group, en enero de 2020, y se instaló bajo la nueva marca de producción Broke and Bones. Netflix invirtió en la compañía poco después a través de un mega trato por valor de hasta u$s100 millones.

El futuro del programa estuvo en entredicho por un período debido a que los derechos de Black Mirror permanecieron con Endemol Shine, que fue adquirida por Banijay Group en 2018. Sin embargo, finalmente se llegó a un acuerdo que permitió a Banijay otorgar la licencia del programa a Netflix.

Black Mirror comenzó su vida en el canal 4 del Reino Unido, donde se emitió durante dos temporadas antes de pasar al gigante de la transmisión y obtener un perfil más global.